Desde la noche del martes 17 de noviembre se han registrado fuertes inundaciones en varias partes de Florida, y las autoridades prevén que estas continúen en los próximos días.

En redes sociales se han vuelto virales varios videos que muestran zonas de Hollywood y del condado de Broward totalmente inundadas, al punto de que el agua impide la circulación de los automóviles.

Medios internacionales como CNN indicaron que las inundaciones también provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, aunque este reanudó sus actividades poco tiempo después.

La acumulación de agua en varias carreteras de Florida provocó el cierre de todas las escuelas.

La Administración del condado de Broward declaró a primera hora del miércoles el estado de emergencia local, por lo que también cerró sus parques y juzgados, mientras que un hospital suspendió las citas de la jornada debido a las inundaciones en las calles aledañas.

CATASTROPHIC FLOODING in Hollywood, Florida, early this morning as torrential rainfall overwhelmed local roadways!



Floodwaters nearly covered car wheels in parts of Hollywood, three lanes of the Florida Turnpike were blocked, and heavy rain even caused part of a synagogue’s roof… pic.twitter.com/Tm3RVUUha4 — Max Velocity (@MaxVelocityWX) November 18, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami indicó que las lluvias continuarán a lo largo de este miércoles en el sureste de Florida.

🤯Please pray for Hollywood, Florida, my old home, hit by flash floods. Some of my old neighbors are underwater. This is where I moved after leaving Hollywood, CA.



We moved to higher elevation farther up the FL coast 😢



This is the like-minded musician Jimmy Levy. Just posted! pic.twitter.com/JyKvCD8bq5 — Erin Elizabeth Health Nut News💪 (@unhealthytruth) November 18, 2026

Sin embargo, CNN indica que la zona que genera mayor preocupación es el norte.

Hollywood Florida getting extensive flooding this evening. (video source: Lena Love / facebook) pic.twitter.com/SfLm8RHrzF — 🌀 Flhurricane 🌀 (@cfhc) November 18, 2026

El medio detalla que la costa oriental de Florida enfrenta un riesgo de inundaciones durante tres días consecutivos.

La compañía eléctrica Florida Power & Light (FPL) informó, por su parte, que alrededor de 1.900 clientes se encontraban sin suministro eléctrico a las 10:00, hora local (15:00 GMT).

Las lluvias torrenciales son habituales en el sur de Florida, aunque suelen concentrarse entre mayo y octubre, durante la temporada de huracanes en el Atlántico, que concluye oficialmente el 30 de noviembre.

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