Internacional
Videos: Helicópteros chocan en pleno vuelo en Nueva Jersey
Medios de EE. UU. reportan preliminarmente una persona fallecida y otra gravemente herida.
Imagen de video de un transeúnte que muestra el lugar donde cayó una de las aeronaves. (Foto: @Centinela_35 / X)
Dos helicópteros coliosionaron en el aire este domingo 28 de diciembre en Hammonton, Nueva Jersey, informaron medios estadounidenses.
Una persona murió y otra quedó gravemente herida, informó Univisión Noticias, citando a autoridades locales.
De acuerdo con la información, el hecho ocurrió cerca del mediodía, y uno de los helicópteros se incendió tras la colisión.
En las redes sociales se publicaron videos captados por transeúntes del momento del accidente.
En uno de ellos se observa una de las aeronaves cayendo.
El Houston Chronicle, entre tanto, informó que solo los pilotos iban a bordo de los helicópteros.
El choque ocurrió cerca del aeropuerto de Hammonton, agregó el diario.
Chocan dos helicópteros en el aire en Hammonton, Nueva Jersey.pic.twitter.com/PAOoby5ha4— Janosik García (@Janosikgarcia) December 28, 2025
Reportan una colisión entre un helicóptero y una avioneta pequeña cerca del Aeropuerto de Hammonton, en el condado Atlantic, en Nueva Jersey. De manera inicial, los servicios de emergencia reportan una persona fallecida y otra en estado crítico.#planecrash pic.twitter.com/91RN08CKi9— Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) December 28, 2025