Videos: Helicópteros chocan en pleno vuelo en Nueva Jersey

Dos helicópteros coliosionaron en el aire este domingo 28 de diciembre en Hammonton, Nueva Jersey, informaron medios estadounidenses.

Una persona murió y otra quedó gravemente herida, informó Univisión Noticias, citando a autoridades locales.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió cerca del mediodía, y uno de los helicópteros se incendió tras la colisión.

En las redes sociales se publicaron videos captados por transeúntes del momento del accidente.

En uno de ellos se observa una de las aeronaves cayendo.

El Houston Chronicle, entre tanto, informó que solo los pilotos iban a bordo de los helicópteros.

El choque ocurrió cerca del aeropuerto de Hammonton, agregó el diario.

