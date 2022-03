Videos: La manera que los ucranianos intentan frenar el avance de tanques y camiones rusos a pesar de los disparos

Desde la Unión Europea (UE) se considera que el bombardeo del lunes 28 de febrero por parte de Rusia contra infraestructuras civiles en la ciudad ucraniana de Járkov viola las leyes de la guerra, pero las bombas sobre este municipio continuaron y, de hecho, un nuevo bombardeo sobre esta urbe situada a escasos kilómetros de Rusia ha dejado en la tarde del martes 1 de marzo al menos 10 muertos y 35 heridos.

Además, una columna de más de 60 kilómetros formada de tanques rusos permanece en las inmediaciones de Kiev con el aparente objetivo de rodear la capital e intensificar los ataques.

Desde este martes 1 de marzo, varios videos y fotografías en las que se observan a ciudadanos de Ucrania se replican en las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los ucranianos desarmados se enfrentan a los soldados rusos, gritan e intentan detener los vehículos, camiones y tanques.

La población civil de Ucrania está mostrando una feroz resistencia al avance de las tropas rusas, aun cuando sus efectivos son minoría en cantidad y tecnología.

In Melitopol, unarmed Ukrainians are confronting the Russian soldiers. They are chanting "Occupants" and pushing the vehicles back. pic.twitter.com/PMges2cHhU

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022