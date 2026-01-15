“Vuela tranquilo”: la emotiva despedida que familiares y amigos de Yeison Jiménez hicieron en Colombia

Internacional

“Vuela tranquilo”: la emotiva despedida que familiares y amigos de Yeison Jiménez hicieron en Colombia

El pasado 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien falleció junto a otras cinco personas en un accidente aéreo el pasado sábado.

|

time-clock

COLOMBIA-CULTURA-MÚSICA-FUNERAL

Esta imagen muestra una fotografía del cantante colombiano Yeison Jiménez en una pantalla gigante durante sus honras fúnebres en Bogotá el 14 de enero de 2026. Seis personas murieron el 10 de enero. (Foto Prensa Libre: AFP)

Un homenaje póstumo se llevó a cabo el pasado 14 de enero para despedir a Yeison Jiménez, el cantante colombiano que falleció junto con otras cinco personas en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero.

En la ceremonia, realizada en el Movistar Arena, en Bogotá, no solo estaban presentes los familiares, amigos y seguidores del cantante, así como su féretro, sino también los ataúdes de las otras cinco víctimas del siniestro.

Varios artistas acudieron para rendir tributo a Jiménez e interpretaron algunas de sus canciones.

En uno de los momentos más emotivos, la madre del cantante, Luz Mery Galeano, se despidió de su hijo:

LECTURAS RELACIONADAS

Miles de personas se reúnen en Bogotá para despedir con música y velas a Yeison Jiménez

Qué se sabe del avión donde falleció el cantante Yeison Jiménez y si tenía o no una caja negra

chevron-right
Fotografía cedida por Andrea ramírez PR donde aparece el cantante colombiano de música regional Yeison Jiménez quien realizará a partir del próximo 5 de octubre una gira por una docena de ciudades estadounidenses. "Invencible Tour USA" comenzará en Florida con conciertos en Tampa, Orlando Miami, Nueva York, Elizabeth, Annandale, Atlanta, Danbury, Boston y Seattle y termina en California con presentaciones en Los Ángeles y San José, respectivamente. EFE/Andrea ramírez PR /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

La fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su muerte en un accidente aéreo

chevron-right

"Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios y se fue diciendo: mi mamá es una guerrera. Cuando esto pasó, peleé con Dios, me pregunté cuál era su voluntad", comenzó Galeano.

"Tenía más preguntas que respuestas, y hoy estoy aquí parada diciéndole que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso, ese héroe, ese papá, ese hermano, ese amigo. Y quiero que todas las personas que me están escuchando y las que por redes están viendo esto nos lleven en oración, porque esto es algo muy duro", prosiguió.

Además de la madre del cantante, una de las personas cercanas que también tomó la palabra fue su hija Thaliana, de siete años:

"Quiero decirles una cosa: que, aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan siempre por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en vida, aunque sé que lo podrá hacer en el cielito", dijo la menor.

LECTURAS RELACIONADAS

Yeison Jiménez murió en un trágico accidente y en una entrevista contó acerca de un sueño recurrente sobre un accidente aéreo. (Foto Prensa Libre: EFE)

La premonición de Yeison Jiménez: lo que contó sobre un accidente aéreo en televisión

chevron-right
Carlos Vives y otros artistas se pronuncian por la muerte de Yeison Jiménez. (Foto Prensa Libre: EFE)

Fallecimiento de Yeison Jiménez: reacciones de Carlos Vives, Fonseca y Fanny Lu

chevron-right

Entre los artistas que participaron en el homenaje estuvieron Pipe Bueno, Alzate, Luis Alberto Posada, Elder Dayán, Luis Ángel “El Flaco”, Francy, Paola Jara, Arelys Henao, Charrito Negro, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Ciro Quiñones.

Lea también: La fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su muerte en un accidente aéreo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Accidente Aéreo Audiencias EE.UU. Bogotá Colombia Entretenimiento para hispanos  Yeison Jiménez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS