“Vuela tranquilo”: la emotiva despedida que familiares y amigos de Yeison Jiménez hicieron en Colombia

Un homenaje póstumo se llevó a cabo el pasado 14 de enero para despedir a Yeison Jiménez, el cantante colombiano que falleció junto con otras cinco personas en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero.

En la ceremonia, realizada en el Movistar Arena, en Bogotá, no solo estaban presentes los familiares, amigos y seguidores del cantante, así como su féretro, sino también los ataúdes de las otras cinco víctimas del siniestro.

Varios artistas acudieron para rendir tributo a Jiménez e interpretaron algunas de sus canciones.

En uno de los momentos más emotivos, la madre del cantante, Luz Mery Galeano, se despidió de su hijo:

"Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios y se fue diciendo: mi mamá es una guerrera. Cuando esto pasó, peleé con Dios, me pregunté cuál era su voluntad", comenzó Galeano.

"Tenía más preguntas que respuestas, y hoy estoy aquí parada diciéndole que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso, ese héroe, ese papá, ese hermano, ese amigo. Y quiero que todas las personas que me están escuchando y las que por redes están viendo esto nos lleven en oración, porque esto es algo muy duro", prosiguió.

Además de la madre del cantante, una de las personas cercanas que también tomó la palabra fue su hija Thaliana, de siete años:

Madre de Yeison Jiménez despide a su hijo entre lágrimas con canción de Kany García. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/BiG1u9GFZI — Revista Semana (@RevistaSemana) January 14, 2026

"Quiero decirles una cosa: que, aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan siempre por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en vida, aunque sé que lo podrá hacer en el cielito", dijo la menor.

Entre los artistas que participaron en el homenaje estuvieron Pipe Bueno, Alzate, Luis Alberto Posada, Elder Dayán, Luis Ángel “El Flaco”, Francy, Paola Jara, Arelys Henao, Charrito Negro, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Ciro Quiñones.

Lea también: La fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su muerte en un accidente aéreo