Qué se sabe del avión donde falleció el cantante Yeison Jiménez y si tenía o no una caja negra

El misterio y la consternación continúan en Colombia, tras la muerte del cantante Yeison Jiménez, de 34 años, junto con otras cinco personas, en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

Aunque la Fiscalía General informó recientemente que se ha abierto una “indagación relacionada con el siniestro de la aeronave”, aún persisten muchos cuestionamientos en torno a lo sucedido.

En un principio, las autoridades afirmaron que la aeronave se accidentó al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en Boyacá, al estrellarse en un campo cercano al final de la pista.

En relación con la aeronave, las autoridades colombianas revelaron que se trataba de un avión bimotor Piper Navajo, propiedad del cantante.

El medio Univisión citó al coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de Aerocivil de Colombia, quien afirmó que el avión era un modelo de 1982.

“Esta es una aeronave de fabricación registrada en 1982. Lo que nosotros logramos identificar en los restos, por ahora, es que no cuenta con grabadores de datos ni grabadores de voz”, dijo Bello en una entrevista que, según Univisión, concedió al medio Noticias Caracol.

Otro detalle que Univisión informó sobre el avión de Jiménez es que no contaba con una caja negra, la cual registra información del vuelo y de la cabina.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Bello, al tratarse de un avión privado y de un modelo pequeño, “no es obligatorio que cuente con una caja negra”.

Lea también: La premonición de Yeison Jiménez: lo que contó sobre un accidente aéreo en televisión