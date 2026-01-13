Yeison Jiménez: publicación en redes reaviva rumores de un romance fuera del matrimonio

El cantante Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero en un accidente aéreo junto con otras cinco personas en Colombia. En la lista figuran su mánager, Jefferson Osorio; el fotógrafo Weisman Mora; otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

"Nos enseñó que los sueños sí se cumplen y que no es necesario nacer en cuna de oro para salir adelante", dijo a EFE el representante del club de fans, Óscar Sánchez, quien conoció personalmente al cantante y lo describió como "un ejemplo de vida" para miles de seguidores.

Sánchez agregó que Jiménez "siempre tuvo tiempo para su gente" y que nunca perdió el vínculo con sus admiradores, a quienes consideraba parte fundamental de su carrera.

Jiménez, de 34 años, originario del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá. Falleció en la cúspide de su carrera.

El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana. Además de su trayectoria artística, impulsó una fundación desde la cual desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, en especial a niños y jóvenes.

Durante el homenaje, varios cantantes jóvenes y artistas emergentes que en el pasado compartieron escenario con Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, en un gesto de gratitud hacia quien consideraban un referente de la música popular.

Controversia por publicación

Deja atrás a su familia, conformada por su esposa, Sonia Restrepo, y sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

En entrevistas, Yeison se refería con orgullo a su familia y a sus hijos. Sin embargo, horas después del accidente, la modelo colombiana Camila Galviz difundió un mensaje polémico en redes sociales, donde aparece junto al cantante, acompañado del texto "no lo creo" y un emoji de corazón partido.

Galviz también publicó capturas de conversaciones privadas que mantenía con el artista. En una imagen se observa que Yeison reaccionaba a sus historias de Instagram con comentarios halagadores, como: "¿Cómo estás, preciosa? Buenos días".

El público criticó duramente esta acción, y la familia de Jiménez pidió respeto y solicitó denunciar la página de la influencer.

El panel del programa Sin Rollo debatió sobre lo poco oportuno de revelar mensajes y fotografías en un momento de duelo familiar.

Por su parte, Camila Galviz también publicó un comunicado en el que aclara que algunas publicaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, aunque reconoció que la fotografía y la captura de una conversación sí son reales.

"Mi trabajo en redes es profesional y nunca ha estado basado en el escándalo. Lo único que hice fue compartir una foto y una captura de una conversación como un gesto personal, sin intención de generar interpretaciones que no corresponden a la realidad. Ese fue el único contenido que publiqué", expresó.

Con información de EFE.