¿X cayó a nivel mundial? los detalles de las fallas reportadas en la red social de Elon Musk

Este 13 de enero se registró una caída en la red social X, que afectó a varios usuarios, principalmente de Estados Unidos, Francia y España.

Downdetector, página especializada en reportar fallas en sitios web y redes sociales populares, registró ese martes problemas en X, tanto en su versión de escritorio como en la aplicación móvil.

Muchos usuarios aseguraron que, al ingresar a X, las publicaciones no cargaban. Aunque la plataforma pedía al usuario volver a cargar la página, el contenido no se mostraba.

Posteriormente, Downdetector informó sobre una recuperación progresiva de la red social. En detalle, la falla en X duró aproximadamente una hora, durante la mañana de ese martes.

En un momento, el sitio recibió alrededor de 2 mil 80 reportes de usuarios en España. En Estados Unidos, la cifra ascendió a 27 mil 700; en Francia, a 2 mil 500, y en Italia, a 1 mil 300.

User reports indicate problems with X (Twitter) since 8:35 AM EST.

How is it affecting you? #XTwitterDownhttps://t.co/qqqwagygy9 — Downdetector (@downdetector) January 13, 2026

Tras la recuperación de la red, X no se ha pronunciado sobre el problema ni ha explicado su posible origen.

