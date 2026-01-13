¿X cayó a nivel mundial? los detalles de las fallas reportadas en la red social de Elon Musk

Internacional

¿X cayó a nivel mundial? los detalles de las fallas reportadas en la red social de Elon Musk

Usuarios reportaron este 13 de enero una caída de la red social X, la cual afectó a EE. UU., España, Francia e Italia.

Red social X

Esta fotografía ilustrativa muestra el logotipo de la red social X (antes Twitter) y una fotografía del director ejecutivo de la red social X, Elon Musk, mostrada en un teléfono inteligente en Bruselas el 27 de septiembre de 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 13 de enero se registró una caída en la red social X, que afectó a varios usuarios, principalmente de Estados Unidos, Francia y España.

Downdetector, página especializada en reportar fallas en sitios web y redes sociales populares, registró ese martes problemas en X, tanto en su versión de escritorio como en la aplicación móvil.

Muchos usuarios aseguraron que, al ingresar a X, las publicaciones no cargaban. Aunque la plataforma pedía al usuario volver a cargar la página, el contenido no se mostraba.

Posteriormente, Downdetector informó sobre una recuperación progresiva de la red social. En detalle, la falla en X duró aproximadamente una hora, durante la mañana de ese martes.

En un momento, el sitio recibió alrededor de 2 mil 80 reportes de usuarios en España. En Estados Unidos, la cifra ascendió a 27 mil 700; en Francia, a 2 mil 500, y en Italia, a 1 mil 300.

Tras la recuperación de la red, X no se ha pronunciado sobre el problema ni ha explicado su posible origen.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

