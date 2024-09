Xiomara Castro denuncia amenazas de golpe de estado en su contra durante su discurso ante la ONU

La presidenta señaló que el pueblo hondureño ha “resistido la opresión, la explotación y la violencia estructural impuesta por siglos” y que su Gobierno es amenazado por “las mismas fuerzas del capital” que hace 15 años derrocaron a su esposo, asesor y expresidente Manuel Zelaya.

“Me amenazan porque he impulsado cambios estructurales del modelo económico y he denunciado el injusto régimen tributario que perpetúa desigualdades, alimenta a los poderosos y explota a los pobres”, enfatizó.

Agregó que la soberanía es base fundamental y principio indeclinable de las relaciones internacionales, sin embargo, en Honduras “continúan imponiéndose prácticas coloniales, las injerencias, dominios económicos, mediáticos, políticos“.

🎥📺Durante su comparecencia en la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció que esta amenazada por las mismas fuerzas que hace 15 años dieron un golpe de Estado a su esposo y expresidente, Manuel…

Castro indicó que su Gobierno decidió retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), ya que este representa “un esquema injusto de arbitraje” en el que prevalecen los intereses privados por encima de los de los Estados.

"La presidenta Xiomara Castro declara que los mismos que dieron el Golpe de Estado en 2009 hoy le amenazan por impulsar cambios estructurales."

La presidenta hondureña también alzó la voz por el asesinato el 14 de septiembre del ambientalista hondureño Juan López, quien además era un líder social y político que denunció permanentemente el modelo de explotación extractivista en Honduras.

🗣️En su discurso ante la ONU, la presidenta Xiomara Castro se pronunció por el asesinato del ambientalista Juan López.

“Repudio y condenó el vil asesinato. He ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden y de los organismos operadores de Justicia para investigar, identificar, capturar y condenar a los autores intelectuales y materiales de este crimen”, expresó la presidenta hondureña.

Fracaso de la globalización

“La globalización ha fracasado en su misión de llevar prosperidad para los pueblos, sus resultados evidencian la concentración de las riquezas a los países más ricos y a las élites, mientras la clase trabajadora es relegada y obligada a migrar y a sobrevivir”, subrayó Castro al intervenir ante la ONU en Nueva York.

Castro indicó que el capitalismo global es el “principal destructor de los recursos naturales y opresor de las condiciones de vida de la humanidad, la acumulación de las ganancias económicas prevalecen sobre el interés humano y el rol de los organismos financieros internacionales, con sus préstamos condicionados y recetas fiscales y financieras, sólo agravan la situación de pobreza y dependencia de nuestras naciones”.

Además, enfatizó que las políticas neoliberales privatizadoras “continúan deteriorando” el acceso de los pueblos a servicios básicos como salud y educación, y denunció que los tratados de libre comercio (TLC) “impuestos” a los países “vulneran su soberanía y anulan las posibilidades de sus productores de competir en igualdad de condiciones”, lo que provoca “el encarecimiento constante del costo de vida”.