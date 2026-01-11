Xiomara Castro exige recuento voto por voto en Honduras; OEA y oposición cuestionan legalidad de la solicitud

La crisis política en Honduras se agravó tras la petición de la presidenta Xiomara Castro al Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar “de inmediato” un recuento voto por voto de las elecciones generales del 30 de noviembre, a pesar de que el organismo ya proclamó resultados oficiales.

La solicitud fue aprobada durante una reunión del Consejo de Ministros, convocada el sábado, 10 de enero, por la mandataria, con la participación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, impulsor de la iniciativa. El decreto legislativo fue sancionado por Castro y publicado de forma inmediata en el diario oficial La Gaceta.

Días antes, una sesión extraordinaria del Parlamento, sin la presencia de más de 70 diputados opositores, quienes denunciaron que se les impidió el ingreso, permitió que una minoría del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) aprobara el nuevo conteo.

Castro justifica el recuento voto por voto y denuncia injerencia extranjera

La presidenta Xiomara Castro defendió la sanción del Decreto Legislativo 58-2025, con el que ordenó un nuevo conteo voto por voto, al asegurar que el Consejo Nacional Electoral se negó injustificadamente a escrutar 4.774 actas, lo que, según dijo, dejó en indefensión a más de 1,5 millones de electores.

En un mensaje dirigido tanto al pueblo hondureño como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Castro argumentó que existen impugnaciones no resueltas, presuntas irregularidades electorales y votos sin respaldo biométrico, y sostuvo que su decisión busca defender la soberanía nacional y la voluntad popular, además de rechazar lo que calificó como injerencia extranjera en el proceso electoral.

Oposición y OEA cuestionan la legalidad del proceso

La resolución legislativa ha sido rechazada por la oposición, juristas, analistas y la Organización de Estados Americanos (OEA), que consideran improcedente un nuevo escrutinio, dado que el CNE ya certificó los resultados y declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

El proceso electoral ha adquirido además un componente internacional, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara públicamente su respaldo a Asfura, lo que el oficialismo hondureño considera una injerencia política.

El pueblo de Honduras no debe dejarse engañar otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. No puedo trabajar con Moncada ni con los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable para la libertad, y no se le puede confiar. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, ¡y elija a Tito Asfura como presidente! Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América

Mientras tanto, el material electoral permanece resguardado en el centro logístico del CNE en Tegucigalpa, bajo custodia reforzada de las Fuerzas Armadas, responsables legales de su seguridad.

Fuerzas Armadas llaman a respetar al CNE

El presidente del Congreso, Luis Redondo, advirtió que, si el CNE no inicia el conteo, el Parlamento podría asumir el escrutinio, citando la Constitución de la República.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas han reiterado que respetarán la declaratoria oficial del CNE y que el 27 de enero se realizará la transición de poder al concluir el mandato de Castro.

La tensión aumentó tras la advertencia del Gobierno de Estados Unidos, que alertó sobre “severas consecuencias” ante cualquier intento de revertir los resultados electorales. En respuesta, Castro solicitó a Trump un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral, cuestionando su respaldo público a Asfura y señalando que este influyó negativamente en la contienda.