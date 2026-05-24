“Yo lo maté”: los otros detalles de la mujer que ocultó el cuerpo sin vida de su bebé en un congelador

El caso conmocionó al norte de Arizona luego de que la Policía de Flagstaff respondió, el 17 de mayo del 2026, a una llamada al número de emergencias 911.

Poco después de las 9.30 horas de ese domingo, Ochra Manakaja, de 31 años, llamó al 911 y reportó que su hijo de 15 meses había fallecido. Cuando la operadora le preguntó qué había ocurrido, la mujer respondió: “Yo lo maté”, y colgó la llamada.

Al llegar al hotel La Quinta Inn and Suites, en 1000 N. Bronco Way, los agentes encontraron el cuerpo del menor envuelto en una manta, cubierto con plástico, sellado con cinta adhesiva y colocado dentro de una bolsa de tela, en una caja plástica transparente, en el congelador de la habitación.

La temperatura corporal del niño era de aproximadamente 26 grados Fahrenheit, y fue descrito como “rígido, frío y evidentemente congelado”. En la misma habitación se encontraban otros dos menores, de 7 y 9 años, quienes no presentaban lesiones y fueron retirados del lugar a salvo.

Lo que declaró la acusada

Según los documentos judiciales, Manakaja declaró a las autoridades que, el 29 de abril, lanzó al niño hacia su cuna por frustración ante el llanto del menor. El infante cayó de espaldas y el llanto se intensificó. En los días siguientes, los síntomas del niño empeoraron: dejó de comer, vomitaba, lucía débil y pálido y “no actuaba como él mismo”.

El 1 de mayo, el bebé desarrolló fiebre, pero Manakaja no lo llevó al hospital ni contactó a familiares porque temía meterse en problemas. Según su relato, al revisarlo encontró al niño sin respiración sobre el sofá. Manakaja indicó que el menor posiblemente se ahogó con su propio vómito esa mañana, cuando sus otros dos hijos ya habían salido a la escuela.

Ese mismo día, la mujer envolvió el cuerpo en una manta, lo cubrió con plástico, lo selló con cinta adhesiva y lo colocó en el congelador, donde permaneció durante aproximadamente dos semanas. A sus otros hijos les dijo que el bebé estaba en el hospital o en el médico.

La acusación formal

El 21 de mayo, un gran jurado del condado de Coconino imputó formalmente a Ochra Manakaja con 21 cargos por delitos graves relacionados con el hallazgo del 17 de mayo.

Los cargos incluyen uno de homicidio en primer grado; uno de homicidio en segundo grado; dos de abuso infantil con probabilidad de causar la muerte o lesiones físicas graves; 16 de abuso infantil sin probabilidad de causar la muerte o lesiones físicas graves, y uno de abandono u ocultación de cadáver.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, señaló en un comunicado: “Una de las responsabilidades más importantes del sistema de justicia penal es proteger a los miembros vulnerables de nuestra comunidad, especialmente a los niños. Reconocemos el profundo impacto de este caso y continuaremos gestionándolo con la seriedad y el cuidado que amerita”.