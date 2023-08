Mega Millions: cuáles son los mejores estados para ganar el premio mayor de la lotería

Todos los sorteos de la lotería americana, incluido Mega Millions, obligan a sus ganadores a retener el 24% de los impuestos sobre la renta cuando se trata de un premio mayor.

Sin embargo, tras esta retención inicial, los descuentos del premio de la lotería pueden llegar a escalar hasta descontar un aproximado de 37% de la suma total.

Los impuestos de los premios mayores de las loterías en Estados Unidos varían dependiendo del estado en el que el ganador vive.

Aunque en todo premio haya descuentos, estos son los estados en los que un afortunado ganador del premio mayor de Mega Millions puede obtener mayores ganancias.

