ICE expulsa de EE. UU. a guatemalteco que fue condenado a diez años de prisión por tráfico de personas

Este 6 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó sobre la deportación de un guatemalteco condenado a prisión por el delito de tráfico de personas.

De acuerdo con una publicación que las autoridades migratorias difundieron en sus redes sociales oficiales, el guatemalteco fue identificado como Jairon Nájera.

Las autoridades agregaron que Nájera fue condenado a diez años de prisión por el delito de tráfico de personas.

"Su época de destruir vidas en Estados Unidos ha terminado. ICE Nueva Orleans lo envió de vuelta a Guatemala", escribió la institución en sus plataformas digitales.

"Una vez que los extranjeros delincuentes salgan de prisión, estaremos allí para recogerlos y enviarlos de vuelta a casa", agregó el ICE en redes sociales.

El pasado 5 de agosto las autoridades de EE. UU. informaron sobre la captura de un guatemalteco en Pensilvania, quien fue acusado de robo y estrangulamiento.

La policía de EE. UU. indicó que el guatemalteco ingresó ilegalmente a la vivienda de una mujer, quien intentó escapar y generó un forcejeo con el ladrón.

Posterior a la captura, los investigadores constataron que el guatemalteco, identificado como Ávila Arévalo, era un migrante en situación irregular, por lo que iniciaron el proceso de deportación.

