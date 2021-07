¿Caerá finalmente el castrismo?

La pandemia se convirtió en la gota que rebalsó el vaso contra la dictadura cubana. La situación tan crítica y desesperante en la isla llevó a la gente a tal punto de hartazgo que este domingo se inició una serie de manifestaciones contra el régimen que podrían, finalmente, ser el principio de fin de un régimen tiránico que ha esclavizado a tres generaciones de cubanos. Los gritos de ¡Libertad! se escucharon por toda la isla. Pero la batalla todavía no está ganada y el grito de libertad todavía puede ser ahogado.

Las consignas de ¡Libertad!, ¡Patria y Vida!, ¡Abajo la Dictadura!, ¡No tenemos miedo! prevalecieron en las manifestaciones. Jorge Jacobs

El hartazgo y la desesperación llevó a los cubanos a lanzar un llamado de SOS Cuba, exigiendo al régimen viabilizar la llegada de ayuda. Pero el llamado se convirtió en una bola de nieve que en pocas horas miles de cubanos abarrotaron las calles para protestar contra la dictatura, bajo las consignas de ¡Libertad!, ¡Patria y Vida!, ¡Abajo la Dictadura!, ¡No tenemos miedo!

Por supuesto que el régimen no se podía quedar callado, y pronto el dictador de turno, Miguel Díaz-Canel, luego de una reunión con su mentor, Raúl Castro, llamó a una guerra civil en la isla, convocando a sus huestes a tomar las calles y enfrentar a los revoltosos. Cortes de luz, censura del internet y represión siguieron el resto de la semana. El contragolpe ha sido brutal, ya hubo por lo menos un muerto reconocido oficialmente, pero hay muchos capturados y muchos desaparecidos.

Como siempre, el régimen culpa de sus desgracias al imperialismo yanqui, pero ya pocos se lo creen. Por décadas han tratado de esconder el fracaso del socialismo, chupándole la sangre a quien han podido, especialmente a sus esclavos residentes, pero las víctimas se les están acabando.

Las protestas de este domingo en la isla se detonaron por el hartazgo acumulado de la población, que se ha acrecentado en los últimos meses tras una las mayores crisis económicas y de salud que ha vivido la isla desde el llamado “período especial” (la crisis a inicios de los 90, tras el desplome de la Unión Soviética). En otras palabras, del hartazgo de la población de las consecuencias del socialismo.

Antes de este domingo, la mayor protesta que había tenido lugar en Cuba, después del inicio de la revolución de Fidel Castro, tuvo lugar en agosto de 1994, frente al Malecón de La Habana. Casi 30 años después del conocido como “Maleconazo”, el escenario es muy diferente: pese a que durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a internet en la isla estuvo restringido, Raúl Castro dio pasos de apertura que conllevaron a una mayor conectividad en la isla.

Como bien indica Yoani Sánchez, “este 11 de julio demostramos al mundo y a nosotros mismos que somos muchos más que quienes nos aplastan, que cuando nos unimos y actuamos ellos solo pueden amenazarnos, encarcelarnos o matarnos, pero no convencernos de seguir aceptando el yugo. Ahora, el oficialismo hará su versión de los hechos y culpará al vecino del Norte, pero todos sabemos que fue la espontaneidad y la masividad el signo distintivo de estas protestas”.

Si bien considero que este puede ser el inicio del fin del régimen cubano, estoy claro de que no van a dejar el poder fácilmente y la situación se puede complicar mucho para los cubanos que no se amedrentan ante el régimen, antes de que se llegue al verdadero punto de quiebre. Como hay una guerra de desinformación, no podemos saber a ciencia cierta lo que está pasando en la isla, pero hay indicios de que algunos funcionarios de seguridad empiezan a darle la espalda al régimen, no dispuestos a reprimir a la población como ellos quisieran. Aunque el proceso puede ser largo y terrorífico, empieza a haber esperanza, la marea empieza a cambiar y, tarde o temprano —más temprano que tarde, creería— el régimen colapsará.