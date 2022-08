El caso más sonado de esta semana es la captura de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, bajo la acusación de lavado de dinero. Para algunos es un atentado contra la prensa. El mismo Jose Rubén argumenta que es un montaje, y para otros es una acusación correcta en contra de alguien que desprecian. Yo pienso que se deben esclarecer los hechos, fuera de toda duda razonable.

Hasta el momento, las declaraciones de acusadores y acusados no hacen más que fomentar las dudas. Jorge Jacobs

En lo personal, le tengo aprecio y gratitud a Jose Rubén, ya que él fue quien me abrió las puertas de Siglo Veintiuno, hace 30 años, cuando empecé a escribir, siendo yo apenas un jovencito desconocido con algo que decir. La relación no duró mucho porque, apenas un año y medio después, otro Chepe, el gran Chepe Zarco —a quien también recuerdo con mucho aprecio— me invitó a mudarme de casa, acá, a Prensa Libre, en donde he estado escribiendo desde ese momento. Luego de eso apenas nos hemos visto en algunas contadas ocasiones. Pero ello no debe distraernos de los hechos.

En el inicio de la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público solicitó que se levantara la reserva del caso, lo que fue aprobado por el juez. Lo que se sabe hasta el momento es que la acusación en su contra viene de una transacción de Q200 mil que realizó con el que fuera gerente general del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo.

Este miércoles no se pudo conocer mucho más, ya que, según indicó el MP, en una reunión en la que García Navarijo llegó a la casa de Jose Rubén, estaban también dos de sus actuales abogados, por lo que el juez le indicó que podía haber un conflicto de interés, ya que ellos podrían en algún momento también ser acusados. A raíz de eso, Jose Rubén pidió suspender la audiencia para conseguir otros abogados.

Al finalizar la audiencia, Jose Rubén declaró que, en efecto, había recibido ese dinero, pero que era un préstamo a elPeriódico. Luego indicó que García Navarijo había testificado ante la Feci que presenció cómo Jimmy Morales y Sammy Morales recibieron US$4 millones que él luego lavó. Así también, según Zamora, García ayudó a Sandra Torres a lavar dinero, junto con Jonatan Chévez, y también al expresidente salvadoreño Mauricio Funes.

Zamora indicó que el MP le tenía congelados a García Navarijo Q33 millones, que él argumenta que son lícitos —de indemnizaciones y sueldos— y que el fiscal Curruchiche lo presionó para que les diera el 15% a cambio de que se los descongelaran. Según Zamora, puede ser que lo hayan presionado para que testificara en contra de otras personas a cambio de que le liberaran ese dinero, y que podría ser por eso que lograron esa acusación en su contra. El mismo miércoles circuló la noticia de que ese dinero sería descongelado, aunque el MP lo desmintió más tarde.

En todo esto me surgen muchas dudas. Si Jose Rubén sabía que García era un corrupto —él mismo cuenta que lavaba dinero a políticos—, ¿cómo le recibe dinero en efectivo en calidad de préstamo? ¿Tan bien se gana en los bancos como para que García ahorrara Q33 millones? ¿Descongelaron o no descongelaron los fondos de García? ¿Le pidieron o no “comisión” por descongelar esos fondos? En fin, mientras no conozcamos todas las pruebas de estos casos, hay mucho lugar para desconfiar —de todos—.

Por otra parte, pienso que congelar las cuentas de elPeriódico por este caso abona a la idea de que se hace como persecución a la prensa y para cerrar elPeriódico, en lugar de como un caso penal en contra de Zamora. Si realmente no es una acusación política, el MP debería pedir que se liberen las cuentas de elPeriódico, así como pidió que se levantara la reserva del caso. En todo caso, podría pedir que se congelen Q200 mil —el monto supuestamente lavado—, pero que lo demás se libere.