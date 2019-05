¿Por quién voto?

Normalmente en los períodos electorales, la gente utiliza esa pregunta casi como saludo, especialmente cuando cree que uno le puede dar alguna respuesta a su inquietud. Sin embargo, en esta ocasión la incertidumbre es tan grande que, con excepción de quienes están directamente involucrados en algún partido político, todos los conocidos con quienes me encuentro inquieren con genuino interés, a la espera de que uno pueda sacarlos del limbo en que se encuentran.

Siendo estas las elecciones que considero más intrigantes e impredecibles de las que me ha tocado darle seguimiento desde que me involucré en los asuntos públicos, entiendo la incertidumbre que embarga a muchos de los ciudadanos. Algunos ya tenían una candidata por la que sí estaban seguros de que votarían —sea Zury o Thelma—, pero les arrebataron esa opción y se quedaron huérfanos de candidata, buscando si alguna de las demás opciones les convence lo suficiente o no.

Quizá lo que mejor refleje esa incertidumbre es que en la mayoría de las encuestas el candidato que lleva la delantera es un tal “ninguno”. Esto seguramente se debe, por un lado, a la incertidumbre de muchos que sinceramente no saben por quién votar y, por el otro, a los muchos que no están de acuerdo con el sistema actual o con los candidatos que se han presentado a elección y, por tanto, van a votar nulo, como una muestra de su descontento con el estado de las cosas.

Pues bien, para tratar de aliviar un poco la incertidumbre al grupo que no desea votar nulo pero que genuinamente no sabe todavía por quién votar, en Libertópolis decidimos hacer un esfuerzo por sintetizar las propuestas de los candidatos presidenciales y las esquematizamos en un cuadro comparativo que busca plasmar sus propuestas principales en cinco áreas que nosotros consideramos importantes, a saber: economía, tributos, seguridad, justicia y relaciones y comercio internacional. Por aquello de que tuvieran alguna propuesta interesante que no cazara en esos temas, dejamos también un espacio para los “otros aspectos importantes”.

En la mayoría de las encuestas, el candidato que lleva la delantera es un tal “ninguno”. Jorge Jacobs

Lo difícil, realmente, no era hacer el esquema, sino conseguir la información. Lo primero a que recurrimos fue a conseguir los planes de gobierno de los candidatos, donde supuestamente ellos deberían plasmar, por lo menos a grandes rasgos, lo que pretenden hacer si llegan a dirigir el Ejecutivo. La sorpresa principal —realmente no— fue encontrar a varios candidatos que no tienen plan de gobierno —fuera de su mente, al menos—, y luego que los que sí tenían plan de gobierno no necesariamente tocaban en este los temas que a nosotros nos interesaban. En esos casos recurrimos a buscar entrevistas que les han hecho en distintos medios, para ver si allí encontrábamos material para poner en nuestro cuadro, y como lo esperábamos, eso también fue difícil. Al final tuvimos que dejar algunas casillas simplemente sin información porque, al menos nosotros, no la logramos encontrar. Que no quiere decir que no exista, seguramente todos los candidatos tendrán una respuesta en la punta de la lengua para cada sección, pero no la encontramos.

Ya con la información recopilada, hicimos un cuadro en el que resumimos nuestros hallazgos de lo que dicen los candidatos que son sus intenciones. A pesar de las lagunas, considero que presenta un panorama general lo suficientemente informativo para que usted pueda tomar una decisión mejor informada para su voto. Así que lo invito a que lo revise y esperamos con ello contribuir a despejar un poco la incertidumbre reinante. El cuadro lo encuentra en www.libertopolis.com/planes19