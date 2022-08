71 años de servicio periodístico al país

Hoy se cumplen 71 años del nacimiento de Prensa Libre, empresa de servicio informativo dedicada a Guatemala y a los guatemaltecos, quienes a diario refrendan su confianza en nuestra convicción por ofrecer un periodismo independiente, honrado y digno. Este es un día de celebración que compartimos con las audiencias dentro y fuera de las fronteras patria. Seguimos evolucionando según la tecnología disponible para tener cada vez mayor alcance en un entorno digital que nos pone en contacto con más de seis millones de personas a diario. Sentimos mucha satisfacción por la tarea cumplida, a pesar de los grandes sacrificios que ha significado.

En siete décadas hemos sufrido en carne propia los dolorosos efectos de ejercer el periodismo de la única forma que sabemos: con integridad por convencimiento y en defensa de los legítimos intereses y derechos ciudadanos, tal fue la consigna marcada por los fundadores, quienes formaron lo que a nuestro juicio es el mejor equipo periodístico, que se ha sucedido a través de varias generaciones de profesionales de diversos campos.

Este aniversario llega en un entorno de intolerancia a la prensa y evidente intención de acallar disidencias. Pero no es una situación nueva, Prensa Libre nació en un ambiente similar, acicateado por allegados al poder de turno, en 1951, tal como lo consigna nuestro primer editorial. Quienes rechazan y tratan de socavar la actividad periodística independiente porque no refleja sus particulares intereses, demuestran una lamentable ceguera. Eso se comprueba de manera fehaciente cuando apoyan directa o indirectamente acciones gubernativas que claramente se burlan del espíritu de las leyes e incluso de credos religiosos.

El camino a las dictaduras está hecho de discrecionalidades ilícitas, oscuros pactos de grupúsculos, fanatismos exacerbados y la irascibilidad ante la crítica. El despotismo va cercenando libertades en cualquiera de las áreas sociales y económicas, incluso a través de normas antojadizas y ambiguas. En los gobiernos autocráticos no cabe nada distinto al discurso oficial, y por eso la defensa de las garantías democráticas constitucionales es una prioridad permanente para este medio.

Prensa Libre cree en la libertad de emisión del pensamiento, solo limitada por la ley respectiva y enmarcada en valores éticos y morales. Considera vigente el axioma de no decir como periodistas lo que no podemos repetir viendo a los ojos a quienes protagonizan noticias o comentarios, aunque admitimos que las opiniones no son aclarables por ser por esencia subjetivas. Si bien es cierto, en algunas pocas ocasiones hay errores, son eso, yerros producto de factores explicables en los cuales no hay mala fe ni utilización del periodismo en beneficio personal de ninguno de los que participamos en la tarea de reflejar la historia del país.

Saludamos con cariño y admiración la memoria de nuestros fundadores, Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa, cuyo legado nos inspira en el ejercicio diario del oficio informativo, con altos estándares de profesionalidad y el impulso constante por la innovación. Ellos lograron crear un periodismo digno, a pesar de la intolerancia extremista de aquel momento. Esas cualidades se mantienen contra viento y marea. Vemos el futuro con esperanza, conscientes de que no existen atajos ni vericuetos para soslayar el servicio para los guatemaltecos, a quienes nos debemos día a día, hora tras hora. Así seguiremos.