Acciones con resultados son el mejor testimonio

Gobiernos van, gobiernos vienen y cada vez más en la politiquería, la burocracia y las excusas se detienen. Entretanto, la ciudadanía productiva sigue su camino cuesta arriba, avanzando sin detenerse ante los obstáculos, por una elemental y constante necesidad vital: seguir trabajando para sacar adelante a la familia, aportar a la comunidad y, con ello, mantener en marcha a Guatemala. En no pocos casos, los esfuerzos van mucho más allá y se convierten en iniciativas transformadoras, en proyectos inspiradores y visiones que rebasan los cortoplacismos oficialistas de turno. A lo largo del año, en todas las plataformas de Prensa Libre y Guatevisión hemos reportado muchos de estos hitos impulsados por personas e instituciones.

A partir de todos esos testimonios de servicio, creatividad y excelencia de desempeño en diversas áreas, la redacción de Prensa Libre ha publicado en esta semana, como es tradición ya en cada final de año, los más destacados logros en artes, productividad empresarial, servicio público, innovación tecnológica y proyección social. Todos fueron noticia y constituyen un verdadero viento fresco que contrasta con la caldera de vicisitudes económicas, ineficiencias estatales y estériles pugnas politiqueras.

En el plano de las artes, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno tuvo un año brillante, pues no solo participó, en febrero, en la gala de entrega de los premios Grammy, en la cual estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino por Alegoría. Sin embargo, en noviembre ganó su segundo Grammy Latino, como productora del álbum Vida, de la legendaria cantante cubana Omara Portuondo. Además, en octubre fue invitada a cantar a la Casa Blanca, en el mes de la herencia hispana.

En servicio público se destacó el esfuerzo de la fundación internacional The Ocean Cleanup, encabezada por el ecologista Boyan Slat, que comenzó este año un proyecto para capturar basura en el río Las Vacas, con el afán de evitar que llegue al Motagua, una tarea que corresponde al Gobierno, pero que muy poco ha avanzado en ella. El reconocimiento a la innovación fue para el desarrollo del Tuk Tuk Solar Eléctrico, impulsado por la Asociación Ambiental G-22, con el talento de jóvenes técnicos y el apoyo de varias empresas.

La instalación de la primera fábrica de autopartes en Guatemala, impulsada por la firma japonesa Yazaki, marca una inversión histórica que generará plazas de trabajo en San Marcos, en donde se encuentra el parque industrial donde opera y exporta a México. Por ello se le destaca en el Bien Hecho Empresarial.

Finalmente, pero no menos relevante, es el Bien Hecho referente a la Proyección Social, en el cual se presenta la noble labor desarrollada por Castillo Hermanos a través del ambicioso proyecto humanitario Guatemaltecos por la Nutrición, el cual instala un moderno centro móvil de atención médica y alimentaria para la niñez de áreas vulnerables. En solo cuatro meses, en su primera fase, logró la recuperación del 75% de casos de desnutrición aguda detectados. Para el 2024 está trazada la instalación de un segundo centro móvil, para continuar un denodado combate contra ese flagelo. De manera conjunta se destaca la proyección social en Guatemala de The Mathile Institute. Dicha entidad desarrolló una fórmula nutricional a base de soya y maíz, denominada Chispuditos, que ya está llegando a la dieta de miles de niños gracias al apoyo de la firma Scentia. Bien reza el viejo dicho: Obras son amores y no buenas razones.