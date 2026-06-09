Editorial

Amaño en Usac es lesivo, ilícito y antidemocrático

Todavía hay recursos judiciales pendientes de resolver y otros que se podrían interponer.

La Corte de Constitucionalidad (CC) podría estar sentando delicados precedentes jurídicos mediante la continuidad del oprobioso conflicto de intereses presente en sus recientes resoluciones respecto del flagrante fraude en la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac): la magistrada titular designada por esta casa de estudios participa en la decisión de desechar impugnaciones contra el viciado proceso mediante el cual fue reelegido Walter Mazariegos, propiciado por el mismo Consejo Superior Universitario (CSU) incompleto que la designó a ella para tal magistratura.

El subterfugio legal utilizado en el fallo de la vergüenza firmado —pero aún no divulgado hasta hoy— alude a que supuestamente no se agotaron instancias internas de Apelación. Sin embargo, tales instancias fueron eliminadas por la acomodaticia reforma de estatutos de 2025 impulsada por Mazariegos y su CSU, plagado de cargos caducados. Es lamentable que la anterior CC, de la cual fueron reelegidos dos titulares y dos docentes, no haya abordado los amparos solicitados cuando se fraguaba el fraude mazariegoso. El argumento para no fallar antes y para desechar ahora es un vil retruécano kafkiano: en el momento en que se presentaron los recursos, aún no se había consumado el hecho impugnado, y ahora perdieron materia porque ya se consumó.

Los magistrados que avalan esta resolución de voto dividido se olvidan de que su papel es defender los principios de la democracia participativa en todos los ámbitos susceptibles; el más obvio son los procesos electorales generales, en los cuales no se debe excluir a nadie del derecho a elegir o ser elegido. La manipulación de los estatutos electorales y la parcialidad evidente del consejo electoral de la Usac eran y son impugnables.

Resulta extraña la inacción de la anterior y de la actual CC, con ciertos integrantes comunes, respecto de la orden emitida al CSU, en octubre de 2024, para que se efectuaran los procesos de elección y renovación de todos los integrantes con puestos vencidos, a través de elecciones facultativas. Con una sospechosa paciencia, aquella misma magistratura tuvo que reiterar la orden en diciembre de 2025. La misma CC que le ha puesto 48, 24 y a veces hasta cuatro horas a entidades estatales para cumplir órdenes, dejó pasar más de un año.

En la mayoría de procesos desarrollados, ganó la oposición a Mazariegos, pero en el día decisivo de votación, se les vetó la participación mediante pretextos rebuscados; es decir, se integró un consejo incompleto universitario y todavía con varios integrantes con puestos caducos. No había cómo presentar impugnaciones y por eso se recurrió a las entidades de justicia a cargo de garantizar el Estado de derecho.

Todavía hay recursos judiciales pendientes de resolver y otros que se podrían interponer, entre ellos, uno de ellos referente a la debida ejecutoria de la orden emitida hace 18 meses. Pero quizá la piedra de toque pueda ser más punzante y sólida: la falta de finiquito de Walter Mazariegos no solo debe impedir su toma de posesión, sino además convertirse en una objeción más a su participación reeleccionista. Por eso el afán de meter universidades de cartón a votar en el nuevo proceso de Contraloría o de copar espacios en las designaciones de delegados de colegios profesionales en la postuladora. Además, existen denuncias penales interpuestas en el Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución de todo delito, ya sea presunto o flagrante, máxime ante un amaño tan lesivo.