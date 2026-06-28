EDITORIAL

Banca centenaria

El Banco de Guatemala es el ente rector de toda actividad bancaria para que sea estable y segura para los ahorrantes.

El 30 de junio de 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala, como parte de la reforma económica emprendida durante el gobierno del presidente José María Orellana, cuya efigie figura en los billetes de Q1 y quien falleció aquel mismo año. Resulta vital para todo ciudadano comprender el papel que desempeña una institución cuya labor usualmente pasa inadvertida cuando funciona bien. Con la reforma de 1946 pasó a llamarse simplemente Banco de Guatemala y, aunque tuvo algunas modificaciones posteriores en sus reglamentos, su esencia inicial se mantiene.

El éxito de un banco central consiste precisamente en que la población no tenga que pensar en su existencia. Cuando la inflación permanece bajo control, el quetzal conserva su poder adquisitivo, las tasas de interés permanecen estables, el sistema de pagos funciona con normalidad y la economía ofrece un entorno de certidumbre para invertir, producir y generar empleo, es innegable el papel de la institución que rige la política monetaria, cambiaria y crediticia.

Puede parecer muy técnico todo esto, pero el manejo del Banco de Guatemala tiene efectos en la vida cotidiana del ciudadano. Por ejemplo, cabe recordar los tiempos de altísima inflación registrados a principios de la década de 1980, debido a que entonces el Banco de Guatemala autorizaba emisión de moneda para financiar los gastos del Estado, lo cual disparaba los precios, por haber más circulante sin respaldo. En 1986 se emprendió un plan de reordenamiento económico que propició la recuperación de valor productivo. En las reformas constitucionales de 1993, avaladas por la ciudadanía, se prohibió que el Banguat financiara al Estado, con lo cual se redujo el riesgo de presión política a la entidad.

Para mayor demostración de este tipo de ciclos, antes de 1924, el país también estaba en problemas financieros debido a excesivos gastos estatales, sobreemisión de papel moneda sin respaldo de oro ni plata, así como la emisión de billetes por parte de bancos privados. En 1924 se emprendió la reforma monetaria inicial que dio origen al Banco Central y a la actual moneda nacional de Guatemala, el quetzal.

Ha sido un selecto grupo de economistas el que ha ido sucediéndose en la dirección de esa entidad, cargo que también lleva a dirigir la Junta Monetaria. En este año, que ha tenido tantos relevos institucionales, también se debe dar el nombramiento del presidente del Banco de Guatemala para los próximos cuatro años, una selección que se debe hacer con base en méritos y capacidad demostrada en el área. Esta designación no acapara tanta atención como otras que ya se han efectuado, pero es vital para la salud económica nacional.

El Banco de Guatemala es el ente rector de toda actividad bancaria para que sea estable y segura para los ahorrantes. A través de dependencias como la Intendencia de Verificación Especial, monitorea la sanidad de las transacciones para prevenir ilícitos como el lavado; lleva la contabilidad de la productividad nacional, las importaciones y exportaciones, en el entendido de que toda comunidad nacional necesita de información certera, así como potenciales inversionistas. Por ello, la autonomía y la confianza son los mayores activos de la banca central, ahora centenaria.