EDITORIAL

Con la mira puesta en la excelencia



Es un auténtico honor y una gran satisfacción para esta casa editorial anunciar en esta primera edición impresa del año la designación de la deportista guatemalteca Adriana Ruano Oliva, primera medallista olímpica de oro en la historia, como Personaje del Año, reconocimiento que se otorga desde 1992. Su inédita victoria en los Juegos Olímpicos de París en la disciplina de foso encendió el júbilo nacional, pero sobre todo avivó los sueños, el entusiasmo y las aspiraciones de muchos niños y jóvenes de múltiples disciplinas deportivas. El triunfo de Adriana es testimonio de inspiración, perseverancia y resiliencia en un contexto nacional marcado por múltiples barreras estructurales.

El 19 de abril de 1952, el fondista Doroteo Guamuch ganó la Maratón de Boston, pese a que tuvo que correrla con zapatos de vestir. No tuvo acceso a calzado deportivo, pero la voluntad superó la dificultad. Ruano se impuso con récord olímpico de 45 aciertos, pese a que no existe todavía una instalación propia para la práctica su deporte —entrena en una asociación que renta el espacio a la federación respectiva—. Y no solo eso, hace 12 años ella dejó la gimnasia a causa de una lesión y el tiro surgió como una alternativa que hoy tiene pleno y total sentido: cambio, transformación y la mira puesta en la excelencia.

Es sublime la mística por la competitividad demostrada al más alto nivel por Ruano, compartida por otros medallistas y cultivada por decenas de seleccionados de otros deportes. Pero no está libre de barreras. Guatemala estuvo a punto de no poder participar en los olímpicos de París debido a la suspensión ordenada por el Comité Olímpico Internacional en agosto del 2022 debido a un fallo de la Corte de Constitucionalidad que suspendió estatutos internacionales en favor de la permanencia de una dirigencia conexa con el anterior oficialismo.

No fue sino hasta el 20 de marzo del 2024, en un escenario político totalmente distinto y ante la inminente llegada de la cita olímpica, que la CC no tuvo más remedio que desestimar —con notoria tardanza— el improcedente amparo provisional y confirmó la vigencia de los estatutos exigidos por el olimpismo internacional. Pero así existen aún otras barreras para el desarrollo de talentos deportivos: insuficiente infraestructura, manejos dudosos de recursos en varias federaciones y hasta el miedo de deportistas que no se atreven a denunciar despilfarros, opacidades o negligencias.

Tarde o temprano prevalecen los valores, los ideales y las acciones innovadoras, coherentes, constructivas. Por ello, en la última semana, Prensa Libre ha presentado la serie Bien Hecho 2024 —reconocimientos que se hacen desde el 2017— con los perfiles de personas y empresas guatemaltecas que marcaron positivamente el año: innovación científica, desarrollo social, servicio público, arte y competitividad económica. En cada área hay desafíos y obstáculos, pero cada uno de los designados se las ingenia para sortearlos, plantear soluciones, integrar equipos y comunidades en favor de un mejor porvenir.

La ingeniera Susana Arrechea apoya la inteligencia científica de niñas y jóvenes, la arquitecta Jeanne Samayoa impulsa el saneamiento de la cuenca del Motagua y otros ríos, las compañías San Martín, Progreso y CMI Guatemala marcaron hitos de crecimiento más allá de las fronteras, el cineasta migrante maya Dionicio Virvez impulsa talento nacional en Hollywood y la cantautora Gaby Moreno alcanzó nuevos triunfos internacionales en su fulgurante trayectoria. Cada historia refleja el poder de los sueños y del trabajo constante. Cada logro exhibe el gran potencial de los guatemaltecos, un feliz augurio de nuevos triunfos en este 2025, a pesar de tantas rémoras.