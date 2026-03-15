Editorial

Corriendo a ayudar

El auge de las carreras solidarias en Guatemala revela una voluntad creciente de participar, de involucrarse y aportar.

Afirma una teoría, conocida como Efecto Mariposa, que el aleteo de uno de estos seres puede desatar un huracán en el otro lado del mundo: para reflejar cómo acciones simples pueden marcar transformaciones. Valga esta mención a propósito de las constantes convocatorias de carreras pedestres a lo largo del año.



Algunas tienen motivación puramente deportiva, pero la mayoría de ellas enarbola una causa benéfica. Ya sea para recaudar fondos, sensibilizar sobre alguna temática de salud o aportar a una causa humanitaria —o las tres—; a cada una de ellas suelen acudir muchos guatemaltecos que se ponen los tenis y salen a correr para aportar.



La convocatoria a una carrera es un estímulo de salud física y una oportunidad para proyectar solidaridad, empatía y apoyo social. La inscripción, el patrocinio y la participación masiva permiten canalizar recursos hacia causas que van desde la salud hasta la educación.

Uno de los ejemplos más conocidos es la carrera de Fundecán, organizada por la Fundación de Amigos Contra el Cáncer, que tradicionalmente reúne a miles de corredores cada año con un objetivo claro: recaudar fondos para tratamientos y diagnósticos de cáncer de mama para mujeres de escasos recursos.



Otro caso emblemático es la Carrera de la Luz y el Sonido, organizada por el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, que ha permitido recaudar recursos para los programas educativos y de atención médica que esa institución brinda a miles de personas con discapacidad visual o auditiva. Por su parte, la Fundación Infantil Ronald McDonald apoya a niños hospitalizados y a sus familias.



En cada competición hay madrugones, entrenamientos, sonrisas, números y tiempos; esfuerzos, sudor y medallas, pero el mayor galardón común a todos los participantes en estos eventos es el sentido de comunidad.



En ese contexto se inscribe la carrera “En Movimiento por la Educación”, impulsada por Prensa Libre y Guatevisión. La iniciativa propone algo sencillo pero significativo: que el entusiasmo por correr también se traduzca en oportunidades educativas para jóvenes guatemaltecos. Con ella se busca financiar suscripciones formativas que proporcionen contenidos claves para estudiantes de nivel diversificado y técnico.



El objetivo es claro: que la energía colectiva de una mañana de domingo se transforme en conocimiento, comprensión lectora y espíritu crítico a través del acceso a información periodística de calidad. Justo hoy se lleva a cabo la segunda carrera, con elocuente cupo lleno.



Las carreras no solo se ganan cruzando la meta, sino ayudando a otros a superar barreras, objetivos y cometidos vitales. La medalla más trascendental es cuando una mujer recibe tratamiento médico oportuno, cuando una persona con discapacidad accede a educación especializada o un estudiante obtiene recursos para formarse mejor.



El auge de las carreras solidarias en Guatemala revela una voluntad creciente de participar, de involucrarse y aportar. Correr unos kilómetros en una mañana de domingo puede puede simbolizar el cambio en la historia de alguien más. Y en eso, los guatemaltecos siempre corren a ayudar.