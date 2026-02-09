EDITORIAL

Credibilidad de 75 años se ve, se lee y se escucha

Esta expansión hacia las ondas radiales no es un giro abrupto, sino la continuación de una historia de innovación, crecimiento y afán de servicio al público guatemalteco.

El servicio a Guatemala y a los guatemaltecos a través de un periodismo independiente, honrado y digno ha sido la misión diaria legada por nuestros fundadores desde aquel 20 de agosto de 1951, la cual refrendamos en cada ejemplar impreso, en cada nota digital, en cada emisión del Noticiero Guatevisión, en cada video en plataformas digitales y, ahora, también a través de la señal en FM y digital de Prensa Libre Radio, un proyecto con el cual consolidamos nuestro compromiso con la veracidad, la credibilidad y la confianza de nuestras audiencias.

En un país multicultural, dinámico, en constante transformación, pero también con múltiples desafíos socioeconómicos, políticos e institucionales, el periodismo sigue teniendo la misión de acompañar realidades, explicar contextos y brindar datos para la toma de decisiones. Por eso, el lanzamiento de Prensa Libre Radio en el año en que esta casa editora cumple su 75 aniversario es motivo de alegría y, a la vez, una celebración de ese compromiso con la ciudadanía, la democracia y el Estado de derecho.

Esta expansión hacia las ondas radiales no es un giro abrupto, sino la continuación de una historia de innovación, crecimiento y afán de servicio al público guatemalteco, dentro y fuera del país. A los espacios ya consolidados en prensa escrita, redes sociales, video bajo demanda y televisión se suma un nuevo espacio para la credibilidad. Haciendo paráfrasis de nuestro primer editorial impreso, se puede afirmar: la necesidad de expresar nuestro pensamiento sin cortapisas ni influencias de ninguna clase ha dado vida a Prensa Libre Radio, que hoy se presenta al público de Guatemala con el firme propósito de cumplir una función eficaz en el periodismo honesto, toda una hoja de ruta vigente para todas nuestras plataformas multimediales.

La radio tiene una cualidad peculiar, habla con cercanía al oído de la persona y suele estar presente a lo largo de la jornada, desde el inicio del día, en los trayectos hacia la escuela o el trabajo, en salas de espera o en momentos de descanso. Esta posibilidad de presencia y acompañamiento se conjuga con la necesidad habitual de contar con noticias certeras, utilitarias, confiables y en tiempo real. Con esa misión están al aire ya los primeros noticieros y programas de análisis, a las 5.30, 13, 17 y 19 horas, que pueden ser sintonizados en el 106.5 del dial o a través de nuestra página web.

En un entorno de múltiples pantallas, multitareas y rutinas ajetreadas, la radio es un espacio ideal para ofrecer contexto, análisis y conversación plural, sin perder el rigor. Prensa Libre Radio nace con esa vocación de servicio, respaldada por una redacción que se conduce con exigentes estándares editoriales. No se trata solo de sumar un canal, sino de ampliar nuestro objetivo de servicio tanto para la audiencia como para las marcas y productos que confían en los medios tradicionales, por su credibilidad y eficacia.

El periodismo tiene sentido cuando se pone al servicio del interés público y de los más altos ideales de bien común, así lo establecieron con palabras y hechos nuestros fundadores: Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco. La lúcida declaración fundacional de 1951 sigue vigente en el entorno actual y forma parte, por supuesto, del ideario de Prensa Libre Radio: “El periodista tiene que mantener como única bandera la defensa de los intereses nacionales, convertirse en portavoz legítimo de la opinión pública, para que las autoridades puedan saber lo que piensa y lo que quiere el pueblo”. Generaciones de periodistas lo han reafirmado y lo seguimos haciendo. La credibilidad de 75 años se encuentra ahora al aire para servir a todos los guatemaltecos.