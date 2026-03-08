EDITORIAL

Dignidad y vida

Gracias a todas esas guatemaltecas de bien y felicitaciones por su ejemplo de dignidad, vitalidad y luz.

Desde hace medio siglo, el 8 de marzo se dedica a recordar la dignidad, el valor, la vida, el talento, la creatividad de las mujeres en todo el mundo. La efemérides que dio origen a esta fecha data de un siglo atrás, pero su vigencia prosigue actual. En efecto, se destaca siempre su fortaleza como trabajadoras, madres, líderes comunitarias, profesionales, funcionarias y políticas coherentes. Las mujeres sostienen hogares —a menudo, solas—, educan generaciones, producen riqueza, cuidan la salud, organizan comunidades, transmiten valores y superan desafíos.

La contribución de las guatemaltecas al desarrollo, la productividad y la competitividad es profunda, constante, pero con demasiada frecuencia invisible. Es innegable también la cruda realidad de violencia que azota a miles de ellas. Los datos son fríos, pero elocuentes: desde que el delito de femicidio fue tipificado en el 2008, en Guatemala se han registrado tres mil 314 casos y 848 hombres han sido condenados por ese crimen, una desproporción que de por sí llama a la mejora en el combate de ese azote.

En años previos a la pandemia, la tendencia de femicidios iba en descenso, pero a partir del 2021 se ha registrado un repunte preocupante, que no debería ser considerado una inercia, sino una alerta para todas las autoridades del sector judicial. Los femicidios aumentaron 14% en el 2025. Ocho de cada 10 individuos procesados por ese delito fueron sentenciados a prisión, pero ¿y los otros dos? Aunque el sistema de justicia promociona más “salidas de casos”, el archivo de procesos sigue siendo la salida más frecuente y las sentencias representan apenas el 37% de los mismos.

Según el estudio El progreso de las mujeres en Guatemala, del 2023: las trabajadoras de 15 años en adelante tienen una participación cercana al 37% del mercado laboral, pero más de dos tercios no perciben ingresos propios. Esto tiene diversas causas: patrones machistas, pobreza de las familias que ocasiona una escolaridad limitada, abusos sexuales de niñas y uniones ilegales. Los embarazos de niñas siguen ocurriendo y su combate debería ser denodado, para evitar que tales conductas sigan truncando futuros. Es una urgencia nacional.

Por eso, el verdadero sentido del Día Internacional de la Mujer no es tanto celebrar, sino reconocer el valor intrínseco de cada mujer, conversar en las familias, en las aulas, en las iglesias, en las hermandades procesionales, en los colegios profesionales, en las universidades, en las empresas acerca de qué se necesita mejorar, no solo para sancionar, sino para transformar mentalidades. Porque, como reza una máxima de coaching de personas, “si no cambias tu forma de pensar, no cambia tu forma de vivir”.

Guatemala cuenta con grandes mujeres en la ciencia, la academia, la defensa del Estado de derecho, la comunicación, la docencia, la literatura, las artes, el emprendimiento, la productividad agrícola e industrial, y tantos espacios más. Muchas de ellas siguen labrando transformaciones y superación para niñas y niños, jóvenes, comunidades. Con gran frecuencia rehúyen de los reflectores y les preocupa más el siguiente paso para escalar y ampliar más el alcance de sus esfuerzos. Gracias a todas esas guatemaltecas de bien y felicitaciones por su ejemplo de dignidad, vitalidad y luz.