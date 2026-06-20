EDITORIAL

Exportaciones crecen, pese a lastres logísticos

Para trazar mejores niveles de crecimiento exportador es necesario contar con mayores y mejores desarrollos logísticos internos y capacidades portuarias más ágiles.

En los cuatro primeros meses del 2026, las exportaciones guatemaltecas generaron US$5 mil 709 millones: un crecimiento del 5.8% respecto del mismo período del año anterior que evidencia el fructífero esfuerzo de productores agrícolas e industriales guatemaltecos por mejorar en cantidad, calidad y variedad las ventas internacionales, a pesar de los rezagos en infraestructura y de los cambiantes desafíos del mercado global. El contexto geopolítico del año se ha visto marcado por incertidumbres comerciales, conflictos que alteran precios internacionales y también locales, lo cual incluso ha generado algunas señales de desaceleración económica en varios mercados. Pese a ello, Guatemala demuestra dinamismo productivo y competitivo.

Detrás de cada segmento exportador, cuyos resultados suelen representarse en gráficos, con cifras enteras y decimales, así como porcentajes, se encuentra el trabajo tesonero de campesinos, operarios, familias, administradores, gerencias, promotores internacionales, directivos que son el rostro cotidiano de una cadena productiva sólida, innovadora y siempre en busca de nuevas rutas comerciales.

Son ellos quienes trazan altos objetivos, pero también quienes viven y a menudo padecen las angustias de los desafíos estructurales que sucesivos gobiernos no han logrado superar, de los cuales, sin duda, el más agobiante es el de las limitaciones en infraestructura vial y portuaria. Es llamativa la forma como los discursos electoreros, de todo tipo de candidatos, sobre todo presidenciales y legislativos, habla de “generar oportunidades”, “abrir mercados” y “mejorar la competitividad”: el entrecomillado es para aludir a la falacia en que se convierten tales planes, que se tornan parsimoniosos, plagados de amaños o simplemente varados en la burocracia.

El cuestionamiento prospectivo es cómo Guatemala puede construir una plataforma sólida para competir y crecer en el largo plazo, para no depender de coyunturas ni de un limitado número de productos que son los que acumulan las mayores ventas. El café volvió a liderar las ventas internacionales, seguido por artículos textiles y de vestuario, azúcar, bananos y aceites comestibles. Esta gama exportable denota fortaleza, pero a la vez el país necesita seguir ampliando su producción industrial, tecnológica, de creatividad y conocimiento exportable, para atraer nuevas inversiones, con el valor agregado de la inteligencia guatemalteca.

Otro de los datos llamativos del primer cuatrimestre es cómo la proporción de ventas a Centroamérica ocupó el primer lugar; usualmente ha sido Estados Unidos el principal destino de las exportaciones nacionales. Aunque la diferencia es mínima, esta variación refleja la creciente importancia del mercado regional, y por ello la integración sigue siendo un factor estratégico. A la vez, se muestra la importancia de los tratados de libre comercio con varias naciones. Europa, México y Canadá representan oportunidades de crecimiento; Asia continúa siendo un horizonte que puede ampliarse aún más.

Pero para trazar mejores niveles de crecimiento exportador es necesario contar con mayores y mejores desarrollos logísticos internos y capacidades portuarias más ágiles. Guatemala posee una ubicación privilegiada entre océanos, pero esa ventaja pierde valor cuando las mercancías se retrasan por congestionamientos o rutas en mal estado. Eso quiere decir que la competitividad internacional ya no solo depende de los campos agrícolas, las fábricas o los talleres textiles, sino también de los caminos y los muelles que los ponen en ruta hacia el exterior.