Editorial

Labor periodística al servicio de Guatemala

En la víspera de nuestro aniversario, agradecemos desde ya a varias generaciones de guatemaltecos esa confianza de 75 años.

Apenas ayer, en este espacio, se esbozaba la confluencia de varios procesos de elección de nuevos titulares de instituciones estatales claves en el plano electoral, judicial y de rendición de cuentas: TSE, CC, MP y Contraloría tendrán relevos durante este año. Corresponde a los medios periodísticos independientes informar a la ciudadanía cada día y a veces hasta minuto a minuto —en estos tiempos digitales— sobre las acciones u omisiones, los nombres y los contextos que configuran estas decisiones de impacto público. La aspiración constante es a informar con imparcialidad, equilibrio y equidistancia como un servicio a nuestras audiencias y a la población en general, propósito que se integra perfectamente con nuestro lema fundacional: “Un periodismo independiente, honrado y digno”.



Y justo a propósito de ello, como una emblemática e inédita coincidencia, 2026 es el año en el cual Prensa Libre cumple 75 años de servicio a Guatemala y a los guatemaltecos, tal como lo apunta el primer editorial publicado aquella tarde del 20 de agosto de 1951. Cabe recordar que comenzó como un vespertino y, posteriormente, para mayor eficiencia en la labor informativa, se convirtió en matutino.



A lo largo de esas siete décadas y media, nuestra labor ha abarcado varias generaciones de periodistas y ha vivido en constante evolución tecnológica: desde la sencilla prensa plana de los inicios hasta las rotativas y, posteriormente, la transformación digital y multimedia, pero siempre con el noble ideario fijado por nuestros fundadores —Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco—, a quienes recordamos con afecto, admiración y fidelidad. Es un año conmemorativo que celebramos desde el 1 de enero en el trabajo tesonero de la sala de Redacción.



A los aniversarios de este año hay que agregar otro hecho para esta casa editora. Hoy, 3 de enero, el periodista Mario Antonio Sandoval Samayoa, vicepresidente del Consejo de Administración, cumple 60 años de ejercicio profesional ininterrumpido en Prensa Libre. Es hijo de uno de los fundadores, el insigne periodista y escritor Mario Sandoval Figueroa, pero aprendió el quehacer del buen periodismo con la guía y aporte de nuestros otros cuatro fundadores. Pasó por múltiples áreas del oficio informativo: reportero, editor, director, columnista y actualmente sus ideas se pueden leer en su columna, Catalejo.



Así, 2026 constituye un año crucial para la institucionalidad democrática, y en Prensa Libre estamos comprometidos con brindar información verificada, constante y confiable. Porque tal como lo dice el primer editorial, “en este sentido es como debe entenderse el carácter independiente que proclamamos y que sostendremos a toda costa, equidistantes del gobierno y de los partidos políticos, y convencidos de que esa es la única manera de responder a la confianza del público y de servir a los intereses del país… Nos interesa Guatemala y el destino de los guatemaltecos…”



Por eso, y en la víspera de nuestro aniversario, agradecemos desde ya a varias generaciones de guatemaltecos esa confianza de 75 años. Somos reporteros, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores, editores, productores, infografistas, presentadores, editores de video, columnistas, personal administrativo, de planta, comercial y de mercadeo. Somos guatemaltecos integrantes de una institución sólida que navega entre los desafíos de la desinformación y de la revolución tecnológica, y nos inspiramos en la fuerza de las generaciones precedentes de periodistas de esta redacción, lo cual nos anima a seguir sembrando semillas de un nuevo porvenir.