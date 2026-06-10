EDITORIAL

Leve pero sensible caída de remesas en mayo

En el Congreso de EE. UU. se discute la aprobación del paquete de US$70 mil millones para financiar los próximos tres años de ofensiva migratoria.

De enero a mayo de 2026, las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos desde EE. UU. siguen marcando un total histórico: ingresaron más de US$10 mil 653 millones, un crecimiento de 7.5% respecto del mismo período de 2025 (US$8 mil 90 millones). El dato refleja la fortaleza de un flujo que sostiene a cientos de miles de hogares guatemaltecos y un pilar económico que equivale a una quinta parte de la economía nacional, el cual, de hecho, constituye el principal factor reductor de pobreza entre las familias beneficiarias, pero que también impacta positivamente en las comunidades, debido a que potencia el consumo de bienes y servicios, estimula la construcción e incluso impulsa emprendimientos locales.

Pero detrás del récord total, aparece un dato que merece atención: específicamente, en mayo de 2026, ingresaron US$2 mil 221 millones, una cifra en sí misma impactante, porque equivale a unos Q16 mil 913 millones a un tipo de cambio de Q7.61 por dólar. Sin embargo, al hacer la comparación interanual, es decir, con mayo de 2025, tiene una disminución de 2.6% respecto de mayo del año anterior, cuando se recibieron US$2 mil 281 millones.

Aunque se trata de una caída moderada, ocurre en un mes tradicionalmente impulsado al alza por el Día de la Madre, por lo cual constituye un indicio que no debería pasarse por alto. Es en efecto, el primer mes de mayo con una caída, mas no el primer hipo interanual: en junio de 2024 (US$1 mil 760 millones) también se produjo una leve caída de 5% respecto de 2023 (US$1 mil 861 millones). Sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho desde entonces. De hecho, durante meses, los analistas interpretaron el aumento de las remesas como una reacción preventiva de los migrantes ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

El razonamiento era lógico: frente a la amenaza de políticas migratorias más severas, muchos trabajadores aceleraron el envío de recursos a sus familias, ya fuese para constituir ahorros, anticipar posibles dificultades o proteger a sus hogares ante un escenario incierto. Pero las reacciones de corto plazo no son eternas. Con el paso de los meses, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense comienza a producir efectos más complejos. Las redadas, las detenciones y las deportaciones han aumentado. Hasta el 7 de junio de 2026, Guatemala había recibido a 24 mil 943 personas deportadas, una cifra que ya supera la totalidad de retornados registrada durante todo el primer semestre de 2025.

Detrás de cada deportación hay un trabajador menos que envíe dinero. Pero no solo eso; existe otro fenómeno menos visible pero previsible: el miedo. Miles de migrantes han modificado sus rutinas laborales para reducir el riesgo de encontrarse con autoridades migratorias, que usualmente exhiben lujo de fuerza, incluso en contra de residentes legales o ciudadanos estadounidenses, lo cual ya es motivo de amplio cuestionamiento y de posibles repercusiones políticas de cara a las elecciones de noviembre. Aún así, en el Congreso de EE. UU. se discute la aprobación del paquete de US$70 mil millones para financiar los próximos tres años de ofensiva migratoria.

Algunos migrantes han cambiado de empleo o limitado actividades productivas que antes realizaban con normalidad. La sola incertidumbre impacta en menos horas laboradas, menores ingresos y menos disponibilidad para remesas. Aún no se puede hablar de un cambio de tendencia; pero, en un país altamente dependiente de este ingreso, es oportuno trazar escenarios económicos, sociales y productivos con tal variable.