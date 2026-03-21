EDITORIAL

Los mejores augurios para un sueño triunfal

¡A triunfar, Léster!

¿Quién diría que un 21 de marzo, fecha en que se conmemora la Fundación de la República de Guatemala, hace 179 años, ocurriría una cita crucial para el pugilista Léster Martínez, quien desde ya está haciendo historia? Por si fuera poco, llegó puntual el equinoccio de primavera: la fecha en que día y noche duran lo mismo, a partir de la cual empiezan a aumentar las horas de luz. Por ello, las observaciones astronómicas de la civilización maya le dieron a esta ocasión un significado tan profundo: renacer, trascender y construir. Erigieron observatorios como el de Uaxactún, orientados por este fenómeno astronómico.

Desde 1847, muchas generaciones de guatemaltecos se han esforzado, han aportado con esperanza y duro trabajo, resistido duros golpes y volviendo a levantarse para seguir adelante. Es una feliz coincidencia que sea en 21 de marzo un combate deportivo que marca un logro inédito: Léster Martínez se enfrenta esta noche al estadounidense Immanuwel Aleem en una pelea a 12 asaltos, por el campeonato interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en San Bernardino California.

El pugilista petenero llega invicto —19 peleas ganadas, 16 por nocaut—, con una trayectoria construida sin atajos, desde su debut profesional en 2019 hasta el empate ante el campeón Christian Mbilli, en 2025, que lo colocó en el cuadrilátero mundial. Es actualmente el número 2 en la clasificación internacional de su categoría, lo cual robustece el anhelo de triunfo de toda una nación. Pero que el entusiasmo no llame a engaño. La estrategia será determinante y así lo confirmó uno de sus preparadores físicos, el también guatemalteco Esaú Diéguez, originario de Barillas, Huehuetenango, radicado en Omaha, Nebraska, y caracterizado por su alta exigencia.

Martínez ha estado en alto ritmo de preparación física y mental para poder gestionar los desafíos de un combate de este nivel: administrar energías y tiempos, sostener la concentración ante los embates del rival y de la propia ansia de triunfo. No solo es fuerza física, es táctica, astucia y también amor. La decidida autenticidad del pugilista es su fortaleza. En un enfrentamiento lleno de posibilidades, llega con la certeza de su convicción por llevar su nombre, el de su familia, su pueblo y su nación a lo más alto.

La conferencia de prensa previa no fue un acto protocolario más. Fue una manifestación de identidad. Guatemaltecos migrantes en Estados Unidos llegaron en número significativo para transmitir en vivo, hacer preguntas, expresar parabienes y sumarse a la emoción entusiasta. En ese punto, la pelea adquiere una dimensión que trasciende al resultado: para muchos niños y jóvenes guatemaltecos —dentro y fuera del país—, el recorrido de resistencia y golpes certeros de Léster Martínez ya es una lección concreta de patriotismo en tiempos modernos.

Su trayectoria demuestra que no basta solo el talento: se necesita disciplina, perseverancia, trabajo en equipo y un constante desafío interno por superar el éxito en busca de mayores desafíos. El invicto es resultado de haber enfrentado con fe procesos donde perder era una posibilidad, mas no un destino. Porque no solo se trata de lanzar golpes, sino de resistirlos, analizarlos y devolverlos en justa lid. Entender estas decisiones en microsegundos no reduce el valor del sueño; lo vuelve más honesto y ejemplar. En este día en que la luz empieza a crecer, brilla la expectativa de un triunfo sin precedentes. ¿Qué es eso si no una metáfora perfecta y real de la lucha misma de los guatemaltecos contra tantas adversidades? ¡A triunfar, Léster!