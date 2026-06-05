EDITORIAL

Otro tentáculo se le cae al jovielismo

Los tentáculos del jovielismo se extendieron también, durante demasiado tiempo, sobre sucesivos Ejecutivos y Congresos.

Hace un año tenía lugar un berrinche colectivo de 50 días: seguidores jovieleros se apostaron en champas en la plaza de la Constitución para protestar a favor de un pacto lesivo que pretendían revalidar a espaldas de la ciudadanía, con múltiples concesiones para un pequeño círculo de adláteres. Tal despropósito incluía peroratas con megáfono en las cuales se invocaban supuestos valores tradicionales y también caducas consignas izquierdistas, pañuelos rojos y hasta el patético ícono de un caudillo derrotado y muerto al que nada le importaba la democracia. También declaraban protestar en nombre de la niñez: sí, aquella misma a la que dejaron sin clases dos meses para obedecer las órdenes de un jefe pendenciero.

El primer gran revés llegó el 15 de julio del 2025, cuando se produjo el desalojo de las champas de manifestantes, aunque solo después de que la propia Corte de Constitucionalidad refrendó un amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación en contra de las medidas de presión asumidas por el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Comenzaron los procesos de sanción y destitución contra maestros faltistas que tuvieron como respuesta emplazamientos otorgados por dudosos juzgados laborales cuyos titulares deberían ser objeto de una revisión de nexos para monitorear tanta aquiescencia.

Los tentáculos del jovielismo se extendieron también, durante demasiado tiempo, sobre sucesivos Ejecutivos y Congresos: oficialismos que buscaban un apoyo mutuo que era la moneda de cambio. Pero lo que se vendía era el futuro de la niñez y juventud, se pignoraba la calidad educativa, se entregaba al sindicalista caprichoso la posibilidad de vetar aspirantes o favorecer a ciertos perfiles, de frenar destituciones o avalarlas a conveniencia.

Así que la declaración de inconstitucionalidad de varias disposiciones contenidas en el pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el jovielismo no es el primer revés contra este grupo, pero sí uno decisivo, porque desarma buena parte del sistema de poleas utilizadas por este dirigente como fuente de coerción e injerencia. Durante décadas, el sindicato de Joviel Acevedo tuvo facultades que iban mucho más allá de la legítima defensa de los derechos laborales: incidía en procesos de capacitación docente, intervenía en mecanismos administrativos, formaba parte de juntas de resolución de conflictos y supervisaba programas financiados con recursos públicos: toda una estructura paralela.

Semanas antes de este fallo trascendió la noticia de unos 160 procesos de destitución de docentes y dirigentes sindicales por incumplimientos laborales, algo que difícilmente habría prosperado hace unos lustros. Todavía es posible recordar a presidentes salir a la calle escoltando al profesor Acevedo para anunciar la renovación casi automática, sin discusión crítica, de los beneficios otorgados en el abyecto pacto que ahora no podrá incorporar cláusulas inconstitucionales.

El 8 de diciembre del 2008, Joviel Acevedo había sido destituido, con autorización de juez, por incumplimiento de tareas. Pero en la gestión de la Unidad Nacional de la Esperanza fue recontratado y prácticamente blindado. Sucesivos gobiernos hallaron más fácil transar que enfrentar el problema de fondo con la ley en la mano. A cambio de evitar bloqueos, manifestaciones o presiones políticas —o de tenerlos cuando los necesitaran—, cedieron espacios en detrimento de la educación. Se le cayó otro tentáculo al jovielismo, pero hace falta que los maestros asuman el replanteamiento de su liderazgo gremial, para que sea íntegro, visionario y digno.