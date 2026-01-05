EDitorial

Poderosas acciones con valores e inspiración

Un homenaje a la Guatemala que avanza, crece, innova, aporta desde diversos ámbitos: la cultura, la productividad, la solidaridad y la comunidad.

Guatemala es un país maravilloso, con gente ingeniosa, trabajadora, noble, afable y servicial. Lamentablemente, padece a menudo los desmanes de politiqueros, mafiosos y arribistas que se aprovechan de la buena fe ciudadana, que se afana en los desafíos cotidianos de la productividad, el sustento del hogar y la búsqueda de legítimas oportunidades de mejora. Pero es justo allí, en ese espíritu visionario y de esfuerzo adicional que germinan excepcionales gestas personales e institucionales dignas de encomio, que apuntan al bien común y a la excelencia del desempeño en diversos campos del quehacer nacional. Es un honor para Prensa Libre destacar algunos de estos esfuerzos positivos en la serie anual Bien Hecho, Personaje deportivo del Año y Personaje del Año, como testimonios de acción e inspiración.



Los perfiles Bien Hecho 2025 son un homenaje a la Guatemala que avanza, crece, innova, aporta desde diversos ámbitos: la cultura, la productividad, la solidaridad y la comunidad. Es por ello que en la semana anterior se destacó el trabajo del equipo de arqueólogos del sitio Uaxactún, que desde lo profundo de la exuberante selva petenera develó la riqueza de una ciudad preclásica bautizada como Los Abuelos. Dora García Patzán, Fidel Tuyuc, Gabriela Meléndez y Jorge Méndez representan una ciencia hecha con rigor e identidad local.



En el campo digital, el desarrollador informático Óscar Morales Cuéllar ha convertido algo tan cotidiano como un teléfono celular en puerta de entrada a la programación, la inteligencia artificial y el empleo, para miles de jóvenes excluidos del sistema, a través de su iniciativa Tecsify, galardonada en el World Summit Award. Una visión que abre nuevas perspectivas de futuro tecnológico.



En el aporte comunitario, Tenis con Amor ha marcado diferencia creciente. Lo que inició como una colecta escolar impulsada por la maestra Luisa Sánchez, en Sacatepéquez, se transformó en un movimiento ciudadano que devuelve dignidad, ilusión y también motivación para la actividad física a cientos de niños de varios departamentos. Con la misma nobleza, el movimiento Guatemaltecos por la Nutrición, apoyado por Castillo Hermanos, ha demostrado que la desnutrición sí se puede vencer, con intervenciones integrales, presencia territorial y continuidad.



La excelencia competitiva también cuenta, y por ello la inversión de Nextil en Guatemala se destaca en el Bien Hecho empresarial, porque posiciona al país como un hub textil estratégico, capaz de atraer producción global, generar empleo de calidad y liderar procesos sostenibles. La instalación de modernas plantas textileras en Guatemala conlleva transferencia de conocimiento, visión de largo plazo y confianza en el talento nacional. En el deporte, el ciclista Sergio Chumil llevó el nombre del país a la élite del ciclismo mundial, al lograr completar la exigente Vuelta a España. No hay límites para los grandes sueños.



Finalmente, ayer se destacó como Personaje del Año 2025 a la científica guatemalteca Gabriela Asturias, creadora del sistema de asistencia de salud digital Alma, que democratiza el acceso a servicios preventivos, provee información confiable y pone la tecnología al servicio de las comunidades más distantes. Asturias fue galardonada en España con el Premio Princesa de Girona 2025, lo cual muestra que los valores concretados en acciones coherentes llevan a grandes logros y transformaciones tangibles. Estos guatemaltecos son ejemplo de integridad y excelencia puestos al servicio de un mejor porvenir.