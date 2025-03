EDITORIAL

Prioridades en el país de la eterna coyuntura

Todo el humo de las protestas, declaraciones, un supuesto diálogo y el anuncio de la suspensión de la medida al tercer día opacó otros temas críticos e incluso incómodos.

La semana recién pasada fue la perfecta metáfora de un ciclo vicioso en la atención de las prioridades de mediano y largo plazo en el país de la eterna y reiterada coyuntura. El anuncio súbito de una medida importante en favor de la cultura y la legalidad vial, largamente relegada, encendió tres días de barullo, griterío y exhibiciones de burda demagogia politiquera para luego volver a quedar en la misma tómbola de las improbabilidades. La forma abrupta en que se efectuó la conminatoria a cumplir con la contratación de un seguro de responsabilidad vial evidenció improvisación. Todo el humo de las protestas, declaraciones, un supuesto diálogo y el anuncio de la suspensión de la medida al tercer día opacó otros temas críticos e incluso incómodos.

En primer lugar de este tiovivo de temas urgentes está el descarado e ilícito autoaumento salarial de diputados. La Corte de Constitucionalidad, así con todas sus letras, se lavó las manos de algunos recursos, a pesar de que el Legislativo nunca cumplió con el requisito, establecido en un fallo previo, de discutir tal atraco en una sesión plenaria. No tienen valor los diputados ni los jefes de bloques, ni siquiera las demagogas cabezas de los partidos, de dar la cara por este embuste. Dadas las farisaicas posturas, una votación debería derogar el atropello o exhibir de cuerpo completo las mentiras de bancadas completas. La CC debe reiterar la orden de cumplimiento.

¿Cómo quieren aumento los diputados si no trabajan? Tienen una larga lista de leyes importantes pendientes, las cuales deben ser discutidas con sensatez, altura política y coherencia ética. Las reformas a la Ley Electoral esperan turno y no para rebajar requisitos para los partidos, no. Para potenciar la participación ciudadana, fortalecer al TSE y blindar las finanzas políticas contra el dinero sucio.

Ni qué decir del tema de nuevas leyes de tránsito de automotores, transporte de carga y pasajeros. No hacen falta iniciativas de parche, sino soluciones integrales. Claro, se duda de la capacidad intelectual y técnica de muchos diputados para acometer tal trabajo. Pero deben hacerlo. La partidocracia en conjunto se encuentra en un atasco de discursos vacíos y acciones exhibicionistas para cortejar votantes de manera anticipada.

En cuanto al Ejecutivo, le queda una semana para cumplir con la entrega de la reparación de la autopista Palín-Escuintla, que se ofreció para el 31 de marzo después de varios anuncios incumplidos. Es más, con tantos fondos asignados en el presupuesto se necesita de evidencias concretas de avance en la contratación y ejecución de servicios de construcción y mantenimiento de la red vial, a 40 días de la entrada de la época lluviosa.

Algo similar cabe decir sobre la expectativa de avances reales en el combate de la desnutrición, justo en la etapa más crítica en el Corredor Seco, datos que también merecen ser conocidos, por tratarse de un tema sobre el cual hubo amplios ofrecimientos presidenciales.

Las demandas de traslado de salubristas con contrato temporal a plazas permanentes es otro proceso que fue amarrado por conveniencias legislativas a espaldas de la ciudadanía. El Ministerio de Salud necesita verificar la pertinencia institucional y geográfica de tales designaciones, para no solo crear sueldos y aguinaldos de por vida pagados con recursos públicos. Asimismo, ya es tiempo de divulgar los agujeros negros del pacto colectivo magisterial que aún se negocia a escondidas. Líderes venales se oponen a que la ciudadanía conozca privilegios libres de exigencia y que, en caso de no ser cumplidos, sus caprichos son auténticos maestros del barullo, los bloqueos y las amenazas.