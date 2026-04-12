Editorial

Promesas de Luna

Es tiempo de recordar que el verdadero progreso no se construye con tendencias virales, sino con décadas de estudio, ensayo, error y valentía intelectual que echa a rodar el conocimiento científico.

A menudo, la literatura y cine de ciencia ficción desafían a la realidad, pero existen momentos en que la realidad alcanza a la imaginación y la supera. El viernes último amarizó la cápsula Orión de la misión Artemis 2, con sus cuatro tripulantes sanos y salvos, tras haber recorrido casi 1.2 millones de kilómetros. Desde el despegue mismo de esta aventura científica, el 1 de abril último, se hizo inevitable volver la vista atrás: a las páginas de De la Tierra a la Luna, la novela de Julio Verne en la cual el viaje es propulsado por un cañonazo; o a las imágenes pioneras cinematográficas del Viaje a la Luna, de Georges Méliès, que siempre arrancan una sonrisa. Pero así empezó todo: con grandes sueños.



La Luna, ese satélite que rige las mareas, inspira calendarios y cosmovisiones, que causa eclipses y ha moldeado mitos en todas las culturas, ha sido siempre más que una roca suspendida en el vacío. Es símbolo de lo poético y de lo enigmático. Durante siglos, la humanidad la contempló como un destino imposible. Hoy, es una ruta de futuro astronáutico.



Cierto es que hay una carrera espacial, esta vez entre China y Estados Unidos, por lograr descubrir y, eventualmente, explotar los recursos lunares. Pero para eso falta mucho —o quizá no tanto—. En todo caso, las fotografías impresionantes de alta resolución que deja Artemis 2 —con la dulce curvatura azul del mundo que habitamos, el estrellado telón infinito del espacio y el reflejo silencioso de la luz solar— no son solo estéticas, sino históricas.

No se trata únicamente de una misión exitosa reportada por la Nasa ni de un amarizaje preciso asistido por la Armada de Estados Unidos. Se trata de una reafirmación: la humanidad sigue avanzando. Artemis 2 no es un final, es la introducción a toda una nueva historia de exploración. Vendrán Artemis 3, Artemis 4 y Artemis 5. Misiones que no solo buscarán regresar a la superficie lunar, sino establecer una presencia sostenida, preparar el camino hacia Marte y redefinir nuestra relación con el espacio. Ya no hablamos de visitas simbólicas, aunque será impresionante ver el día en que la primera mujer ponga un pie en ese suelo, tal como está planificado.



Las metas a largo plazo son de permanencia, de infraestructura, de futuro. En un mundo saturado de inmediatez, donde la atención dura lo que un dedo corriendo sobre una pantalla, hazañas como esta obligan a detenerse en la próxima Luna llena y animar a los niños a ver de nuevo hacia arriba para soñar en grande. Cabe mencionar que ya hay guatemaltecos imbuidos en proyectos aeroespaciales y no hay límites para las grandes metas.



Es tiempo de recordar que el verdadero progreso no se construye con tendencias virales, sino con décadas de estudio, ensayo, error y valentía intelectual que echa a rodar el conocimiento científico. En las escuelas de todo el país, los maestros deben estimular la curiosidad y explicar a los alumnos que detrás de cada imagen impresionante hay miles de científicos, ingenieros, matemáticos y técnicos que dedicaron su vida a resolver problemas que parecían no tener respuesta. El futuro se construye haciendo preguntas. Hemos tenido la oportunidad de vivir lo que generaciones atrás vivieron en julio de 1969, pero esta vez a todo color y con grandes esperanzas.