EDITORIAL

Refrendamos misión de servicio a Guatemala

Trabajamos con tesón en este momento para brindar la mejor cobertura noticiosa.

En cada edición, en cada día, cada inicio de semana, en cada comienzo de mes, aquí en Prensa Libre tenemos puesta la vista en los acontecimientos noticiosos del momento presente que van escribiendo la historia de Guatemala y del mundo en múltiples áreas: la gestión pública, la política, la economía, la cultura, los deportes, la farándula, la ciencia. Los grandes triunfos y decepciones, los festejos y las tragedias, los procesos institucionales, los desempeños de funcionarios, los cambiantes factores del entorno regional y global, los desafíos del desarrollo.

En tiempos digitales, este relato y registro ocurre de forma vertiginosa, hora tras hora, a veces minuto a minuto. Pero pese a esa premura permanente y a la expectativa constante de inmediatez, nuestra misión de servicio se enfoca en la veracidad, la imparcialidad y la equidistancia. Nuestra labor informativa busca siempre corresponder y honrar la confianza de las audiencias, que necesitan datos, hechos y puntos de vista analíticos certeros para la toma de decisiones; en otras palabras, la misma vocación que nos legaron nuestros fundadores hace casi 75 años.

Estamos a 80 días de cumplir nuestras bodas de diamante. La evolución ha sido una constante a lo largo de estas siete décadas y media. Nacimos como periódico impreso, pero hoy somos una plataforma de comunicación de 360 grados que abarca la página web número uno de la región, una robusta oferta de video digital, TV a través de Guatevisión y, desde este 2026, Prensa Libre Radio, formatos en los cuales existe una amplia competencia, pero en los cuales buscamos refrendar a diario el resguardo del mayor activo que una compañía periodística puede tener: la credibilidad. Nuestros fundadores, periodistas visionarios, con alto espíritu patriótico y profundo respeto por Guatemala y los guatemaltecos, cimentaron ese ideal.

Pedro Julio García, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa dieron vida el 20 de agosto de 1951 a Prensa Libre, con la convicción de proponer un medio independiente, comprometido con la verdad y el servicio a sus lectores. Dejaron el medio en el cual laboraban, debido a presiones para abandonar el periodismo crítico y asumir una línea oficialista y complaciente. No toleraron la imposición del comunismo de entonces ni la censura porque, tanto entonces como ahora, la libertad de expresión es la más fundamental de las garantías y uno de los pilares del Estado de derecho.

Seguimos evolucionando junto con los públicos y las nuevas generaciones de guatemaltecos. Trabajamos con tesón en este momento para brindar la mejor cobertura noticiosa constante, a través de abordajes ágiles, claros, imparciales, con respeto a la inteligencia de cada ciudadano que necesitan encontrar certeza en texto, video, audio o formatos multimedia. Con esta reflexión anunciamos dos secuencias de publicaciones que forman parte de la conmemoración de 75 años: las entrevistas “Yo cuento”, consistente en una polifonía de voces —suscriptores, proveedores, aliados comerciales y colaboradores— que expresarán el significado que tiene Prensa Libre para ellos, a través de vivencias personales, familiares y profesionales. Además, los jueves y domingos, a partir del próximo 4 de junio, se incluirán en páginas centrales los fascículos coleccionables “75 noticias que hicieron historia”, en los cuales se presentarán hechos trascendentales, relatados con textos originales de cada época, con fotos y portadas que dan testimonio de nuestro lema fundacional: Un periodismo independiente, honrado y digno, que nos inspira a seguir innovando para brindar la mejor información. Nuevamente, gracias por su preferencia.