Se abre un horizonte con #AdelanteGuate

Las pequeñas y medianas empresas son un sector importante y crucial para la reactivación económica nacional, no como una proyección abstracta a futuro sino como parte de un esfuerzo presente, diario y tesonero de emprendedores individuales o negocios familiares que no solo generan empleos sino que han sobrevivido a numerosas dificultades. Sin embargo, se han visto fuertemente afectados por el impacto del covid-19 en el país. Muchos de estos bienes y servicios tienen grandes oportunidades de competir y satisfacer con calidad necesidades de potenciales consumidores, pero a menudo no son lo suficientemente conocidos.

Es precisamente por la valoración de este sector productivo que Prensa Libre y Guatevisión forman parte de la iniciativa #AdelanteGuate, un proyecto de promoción y divulgación de 600 pequeñas y medianas empresas impulsado por la Cámara de Industria de Guatemala, con los auspicios de Banco Industrial y CBC.

Todos los emprendimientos incluidos en este proyecto de comunicación pasaron por un proceso de selección. Todos contarán con espacios gratuitos de promoción a través de nuestras plataformas televisiva, digital e impresa, con producción profesional y difusión a nivel nacional e internacional, además de figurar en un directorio digital al alcance de millones de potenciales clientes y contar con espacios sin costo alguno en la sección de Clasificados de Prensa Libre.

El principal objetivo de este proyecto sin precedentes es generar oportunidades de comercio para estos emprendimientos, que individualmente podrían parecer pequeños, pero que ya en conjunto constituyen una columna fundamental del edificio de la productividad nacional.

Es pertinente señalar que todas las compañías participantes se encuentran debidamente registradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria, lo cual constituyó un requisito para su admisión en el programa. Esto es importante subrayarlo debido a la favorable redundancia que tendrá el avance de cada una de estas empresas, pues no solo se asegurarán plazas de trabajo, sino que el país también se beneficiará con ingresos fiscales.

A la vez, esto tiene especial connotación en un contexto de inconvenientes y sucesivos rezagos en los programas de asistencia económica, como el llamado Bono de protección al empleo, el cual ya ha beneficiado a miles de trabajadores, pero también hay un fuerte número de solicitantes que no lo han recibido porque las empresas donde laboran lo solicitaron pero no están inscritas o se encuentran en mora fiscal, lo cual obliga a buscar nuevas formas de apoyarlos con el consiguiente costo de oportunidad.

Dicho de otra forma, la principal fortaleza distintiva de #AdelanteGuate es generar oportunidades de crecimiento y no de dependencia, establecer mecanismos productivos y no subsidiariedad a corto plazo. Restaurantes, ferreterías, fábricas de ropa, servicios de mensajería y envío, agroservicios y cadenas de reciclaje figuran dentro de las propuestas que serán difundidas masivamente. Además de los mensajes promocionales también se difundirán las historias de algunos de estos negocios como un componente de motivación, expresión de valores y ejemplos vívidos que pueden inspirar a otros emprendedores que estén por lanzar sus propias ideas o bien que se encuentren en momentos cruciales en los cuales precisan de orientación, perspectivas y, sobre todo, esperanza, tan necesaria en este momento.