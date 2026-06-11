Editorial

Se abren las puertas de un estadio mundial

La Copa Mundial de Futbol 2026 es la primera que se juega con 48 selecciones.

Cada mundial de futbol está hecho de ojos ilusionados de niños, que juegan los sábados o los domingos por la mañana en el campo de tierra, de grama completada con lodo o una alfombra sintética, todas con sudor como rocío y el gol como sol que nace y se pone en el fondo del arco. Está construido de hexagonales de barrio, copas estudiantiles y torneos nacionales, pero también de chamuscas tras la semana laboral en la obra en construcción: porque eso es siempre el futbol, una historia que se construye con tácticas, prácticas, formaciones, en permanente dicotomía de individualidad y trabajo en equipo: así como la vida.



Por eso causa cierto pesar ver los síntomas de que el negocio se antepone a la emoción, que los prejuicios le cometen falta a la dignidad deportiva, y eso amerita tarjeta. Nadie pita esas zancadillas, pero el partido tiene que seguir y debe haber un campeón. Así que, como dicen los árbitros, ¡Juegue, señor, juegue! Y desde hoy se llena el estadio global.



El comentario con las estadísticas llega por cortesía de la historia: la Copa Mundial de Futbol 2026 es la primera que se juega con 48 selecciones: durante casi tres décadas participaron 32. Tendrá 104 partidos, 40 más que en Catar 2022. Para alegría de muchos, los horarios serán más occidentales. La distancia física entre sedes es un factor cuyo impacto en asistencia se evaluará al final: los partidos se jugarán en 16 ciudades de tres países. El juego inicial será en el Estadio Ciudad de México —antes Azteca— y la final, en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos. Serán 39 días de emoción y posterior conversación, a partir de hoy. Sumados los minutos de todos los partidos, equivale a 9,360 minutos, sin contar tiempos extra, pero serán billones de horas de repeticiones, análisis, polémicas sobre si era o no gol, si era merecida o no la expulsión, si era o no penal.



Para los que vieron México 86 en Netflix, el reto era lograr ser sede de un segundo mundial hace cuatro décadas. Esta vez, el vecino país es el primero en ser escenario de partidos de tres copas del mundo. Mientras tanto, Canadá se estrena como sede, y eso también es digno de encomio, porque allí también vive un fuerte número de guatemaltecos. Más de un compatriota migrante asistirá a los estadios en Estados Unidos, pero la magia está en el campo y los graderíos, en las pantallas, los celulares y radios.



Ningún mundial había abarcado una distancia tan grande, no solo por las tres sedes norteamericanas, sino por el enorme conjunto de participantes de todos los continentes. Eso es motivo de fiesta, porque en la cancha todos son iguales, todos pueden sorprender, todos pueden llegar a perder en un descuido. Esa es la emoción que sale hoy volando de una patada y no para hasta que llega a convertirse en el globo de la anhelada copa dorada. Cierto es que solo ocho países la han ganado alguna vez, pero siempre hay una primera oportunidad.



El Mundial de Futbol está más vivo que nunca a sus 96 años y el siguiente será, literalmente, el mundial del siglo. No faltan dificultades: en México hay protestas sindicales; en EE. UU. también, sumado a quejas por los altos precios de entradas, alojamiento o transporte, así como temor de migrantes sin estatus legal, que preferirán verlo desde su casa, para luego ir a trabajar mañana, pero con la ilusión de haber visto triunfar al equipo de sus simpatías. Son siete u ocho victorias las que necesita el futuro campeón, y es en las derrotas, empates o errores donde el balompié se hace metáfora popular de los avatares de la vida humana. Tal como dijo el gran filósofo existencial Albert Camus: “Lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres se lo debo al futbol”.