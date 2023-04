Triunfo sin miedo

Con energía, perseverante preparación física y mental, así como objetivos muy claros, el boxeador guatemalteco Léster Martínez sumó su decimoquinta victoria al hilo. Se enfrentó sin complejos al estadounidense Isaiah Steen y lo derrotó por nocaut en el octavo asalto en un cuadrilátero de Las Vegas, Nevada, que es, sin duda, uno de los epicentros internacionales de esta disciplina profesional. “Acá empezamos hacia el campeonato mundial”, expresó el púgil petenero de 27 años, quien actualmente ostenta dos cinturones continentales: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización de Boxeo en la categoría supermedianos.

En 2018, Martínez ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, pero no era la primera. Como atleta juvenil había logrado campeonatos centroamericanos en 2011, 2013 y 2017. En 2019 incursionó profesionalmente en este deporte, sobre el cual pesan no pocas polémicas, por la violencia implícita, pero se trata de uno de los tipos de competición más antiguos y con amplio público en todo el mundo.

Con 15 victorias consecutivas, 13 de ellas por la vía del nocaut, Martínez se perfila como uno de los más destacados pugilistas guatemaltecos de la historia. Por ello Prensa Libre lo designó Personaje Deportivo del Año 2020. En aquel año, pese a las limitaciones impuestas por la pandemia, consiguió su primer cinturón.

Valores como perseverancia, humildad, fortaleza, optimismo y unión familiar se conjugan en la personalidad, carrera y éxitos de Martínez, quien nunca se olvida de exaltar sus orígenes, en Melchor de Mencos, Petén. Justiprecia el trabajo en equipo al reconocer los aportes de su entrenador y personal técnico. En otras palabras, es él quien se desempeña en el cuadrilátero, pero nunca está solo, sobre todo porque le acompaña la voluntad de millones de guatemaltecos, dentro y fuera del territorio.

A nivel de canteras de talento, en la Federación Nacional de Boxeo existen nuevas promesas. Entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2022 se efectuó el XXV Campeonato Centroamericano, en el cual jóvenes guatemaltecos obtuvieron 10 medallas en varias categorías. Paradójicamente, aquel logro ocurrió dos semanas antes de que esta federación y todo el deporte olímpico guatemalteco quedaran suspendidos de toda participación mundial, a causa de la infausta suspensión de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco dictada por la Corte de Constitucionalidad para favorecer a una directiva que no es reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Sería una pena, por no decir una vergüenza, que se trunquen carreras deportivas a causa de pugnas interesadas en recursos y no en acrisolar campeones.

Martínez se abre paso en una ruda carrera en la cual hay potencias predominantes, pero avanza sin miedo y sin límites. Ahí radica uno de los más poderosos y motivadores ejemplos que está legando a la niñez y juventud guatemalteca: si algo se anhela y se lucha por ello, se puede lograr. Y también se puede extrapolar una metáfora: el país se enfrenta a adversarios salvajes como la corrupción, la negligencia y el rezago educativo, pero juntos, sin temor y con la vista puesta en objetivos de Nación podemos derrotarlos.