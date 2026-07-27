EDITORIAL

Un servicio periodístico cívico, crítico e integral

La auditoría ciudadana resulta vital, pero solo puede surgir de un criterio informado.

A 179 días de la convocatoria oficial a elecciones generales, según traza el calendario preliminar del Tribunal Supremo Electoral, en Guatemala ya empiezan a definirse narrativas políticas, posicionamientos, estrategias electoreras y conductas mediáticas que buscan influir en los ciudadanos. Con ese panorama en perspectiva, y fiel a su compromiso fundacional de servicio a Guatemala y a los guatemaltecos, Prensa Libre comienza esta semana un ciclo especial de cobertura preelectoral sobre el escenario nacional previo a la fecha clave del 22 de enero del 2027.

Nuestro propósito es ofrecer un panorama informativo y analítico integral, con independencia, equidistancia y pensamiento crítico, para proveer puntos de referencia para contribuir a la formación de criterio ciudadano. Puede parecer un prolegómeno demasiado largo, pero en realidad 25 semanas y media pasan con rapidez. Este período preelectoral constituye una oportunidad para documentar y cribar las tendencias que empiezan a perfilar el escenario político, las estrategias de comunicación de aspirantes políticos que buscan influir en la opinión pública y los temas que ocupan el debate nacional.

La cobertura, llamada Decisión Libre 2027, no constituye, ni por asomo, un aval y menos un acicate para la promoción personalista anticipada, formalmente disfrazada, pero cada vez más evidente, impulsada por diversas figuras con obvias aspiraciones, sobre todo en las redes sociales. Precisamente por ello comenzamos hoy esta cobertura con un mapeo del ecosistema digital político, en el cual se cuantifica e identifica la estrategia de comunicación de diversas figuras públicas, mediante el análisis de la frecuencia de publicaciones, las temáticas y las narrativas utilizadas en Facebook, Instagram, X y TikTok.

Esta radiografía continuará mañana con una escucha social realizada mediante nuestra herramienta tecnológica Goo, para identificar cuáles son los temas que diversos personajes impulsan y cuáles evaden. Desde ya puede advertirse una constante: abunda la promoción de actos de gestión pública, el posicionamiento individualista y los relatos biográficos, mientras son vagas propuestas sólidas y fundamentadas para fortalecer el diálogo nacional sobre soluciones en economía, empleo o desarrollo humano.

El 29 y 30 de julio, esta serie continuará con dos análisis que, en una democracia saludable, deberían guardar estrecha relación, pero parecen avanzar por caminos distintos: ¿qué intencionalidad proyectan los mensajes políticos difundidos en redes sociales? y ¿qué temas son prioridad para los guatemaltecos en entornos digitales? Contrastar ambos universos permitirá identificar coincidencias, desconexiones y eventuales intentos de imponer agendas ajenas, distractoras o incluso engañosas.

La cobertura en próximas semanas dará seguimiento al desempeño del Tribunal Supremo Electoral, a sus acciones y omisiones respecto de las denuncias de posibles transgresiones a la legislación electoral. Emprendemos esta cobertura porque Guatemala se encamina hacia un proceso decisivo, que debería ser un ejercicio de madurez política, fortalecimiento institucional y debate serio de propuestas; lamentablemente se comienzan a observar exacerbaciones del populismo, la polarización y el irrespeto al espíritu de las normas electorales. Por eso, más que nunca, la auditoría ciudadana resulta vital, pero solo puede surgir de un criterio informado, capaz de demandar propuestas y de rechazar esa politiquería barata que, durante demasiado tiempo, le ha salido demasiado cara al país.