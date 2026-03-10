Pluma invitada

¿Cuál es el momento más riesgoso de una empresa familiar? La sucesión

Las empresas familiares generan más del 70% del PIB global.

La sucesión del CEO (chief executive officer, o presidente ejecutivo) es uno de los momentos más críticos para una empresa familiar; no es un trámite ni un simple relevo generacional, sino un proceso capaz de consolidar décadas de creación de valor o erosionarlas en pocos años.

Las empresas familiares generan más del 70% del PIB global y emplean cerca del 60% de la fuerza laboral mundial. McKinsey analizó más de 200 empresas de este tipo y 170 privadas, y observó que el rendimiento total para los accionistas cae en promedio 5.7 puntos porcentuales en los cinco años posteriores a un cambio de CEO. También se desaceleran ingresos y márgenes Ebitda (ningún modelo de transición está exento de este riesgo). ¿Cómo salir bien librados?



La sucesión familiar: alto riesgo y alto retorno



McKinsey identifica cuatro arquetipos de sucesión en empresas familiares: 1) de CEO familiar a otro miembro de la familia; 2) gestión a un ejecutivo externo con supervisión del consejo; 3) liderazgo entre ejecutivos no familiares, mientras la familia se enfoca en gobernanza y la propiedad; y 4) retorno del control a un familiar tras gestión externa.



Cada uno responde a contextos y riesgos distintos, pero ninguno garantiza valor por sí solo. Los datos muestran que las transiciones a ejecutivos no familiares generan valor con mayor frecuencia (39% de casos exitosos vs. 29% hacia CEO familiares). No obstante, cuando una sucesión familiar es exitosa, el impacto es mayor con un aumento promedio de 23 puntos porcentuales en rendimiento accionario, frente a 14 puntos en transiciones exitosas hacia externos. Pero, la clave no está en el apellido, sino en las prácticas que estructuran el proceso.

Las empresas que gestionan bien la sucesión alinean las capacidades y aspiraciones de los sucesores familiares con los roles que asumen, evitando asignaciones basadas solo en lazos sanguíneos.



Un liderazgo que trascienda generaciones



Las empresas que gestionan bien la sucesión alinean las capacidades y aspiraciones de los sucesores familiares con los roles que asumen, evitando asignaciones basadas solo en lazos sanguíneos. Recopilan información sobre intereses, habilidades y motivaciones, y diseñan trayectorias diferenciadas. Esto reduce tensiones y refuerza la idea de que la empresa es el primer hijo de la familia.



En transiciones hacia externos, las mejores prácticas incluyen anclar al nuevo CEO en la historia, valores y visión de largo plazo familiar: se documentan principios, se integran en sistemas de gestión, se les otorga autoridad real y respaldo público, habilitando al líder para actuar como propietario. Tres prácticas adicionales atraviesan los arquetipos exitosos: delimitar con claridad roles y decisiones entre familia, consejo y equipo ejecutivo; construir un equipo directivo complementario que evite la personalización excesiva; y preparar a la organización antes del relevo, resolviendo ineficiencias y ajustando estructuras que podrían limitar al sucesor.



Además, seis áreas sirven como marco para una transición efectiva: definir los roles y aspiraciones, desarrollar con anticipación a la siguiente generación, fortalecer la gobernanza familiar, definir una hoja de ruta clara para la salida y entrada del CEO, alinear equipo y cultura, e involucrar activamente al consejo. Cuando se abordan con rigor y liderazgo, el margen de error se reduce significativamente.



La sucesión del CEO en una empresa familiar es una inversión de largo plazo (entre 8-15 años) y debe abordarse con el mismo rigor que una estrategia de capital. Gestionada con pragmatismo y disciplina, protege el valor creado y asegura el legado por generaciones.