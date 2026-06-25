Pluma invitada

Día del Maestro

La fecha conmemora una vocación que, más que oficio, es una forma de humanidad.

Cada 25 de junio, Guatemala honra a sus maestros no solo como transmisores de conocimiento, sino como arquitectos silenciosos de la vida social. La fecha conmemora una vocación que, más que oficio, es una forma de humanidad: la de quienes deciden acompañar el crecimiento de otros en ese tránsito incierto hacia la dignidad. Como recordara Paul Valéry, “un hombre que jamás ha intentado ser como los dioses es menos que un hombre”; en el magisterio, esa aspiración no se traduce en soberbia, sino en la humilde búsqueda de lo trascendente: formar, elevar, inspirar.

Celebrar a los maestros es celebrar la posibilidad misma de una sociedad más justa y consciente.

En esta clave, resulta fecundo contrastar la herencia de dos figuras intelectuales de talla universal, Gabriela Mistral y Hannah Arendt, con el pensamiento y la praxis de autores normalistas guatemaltecos como Raúl Osegueda, José Rölz Bennet (fundador y primer decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y creador de su ley orgánica). El diálogo entre ellos permite iluminar un ideal de maestro que, aun en contextos distintos, comparte una ética de la responsabilidad y una confianza profunda en la educación como acto creador de mundo.

Gabriela Mistral, maestra antes que poeta, elevó la educación a una poética de la ternura y de la justicia. En su obra, el aprendizaje no se separa del cuidado: enseñar es, para ella, un acto de amor concreto. Su mirada reconoce en el estudiante no una tabla rasa, sino una persona digna que reclama reconocimiento. Esta sensibilidad dialoga con la tradición normalista guatemalteca, donde autores como Raúl Osegueda han insistido en el papel del maestro como agente de transformación social, comprometido con su comunidad y con la dignificación de los sectores históricamente marginados. En ambos, la educación se erige como un acto radicalmente humano, donde la palabra, la paciencia y la cercanía constituyen herramientas de liberación.

Por su parte, Hannah Arendt, en su reflexión sobre la crisis de la educación, sitúa al maestro en un punto de tensión entre tradición y novedad. Para Arendt, educar es asumir la responsabilidad por el mundo y, al mismo tiempo, por aquellos que llegan a él. El docente representa ese puente entre lo heredado y lo por venir, entre la estabilidad de la cultura y la imprevisibilidad de la juventud. En la Guatemala de principios del siglo XX —esa “masa movediza, inquieta y picaresca” de jóvenes que buscaban horizontes—, figuras como Adolfo Monsanto comprendieron bien esta tarea. Su labor no se limitó a la instrucción técnica, sino que buscó cultivar ciudadanos conscientes, capaces de insertarse críticamente en la sociedad.

En este marco, la vocación docente adquiere una dimensión casi sacrificial. Tal como Benito Juárez valoraba el ejercicio del magisterio como pilar de la república, entendiendo que sin educación no hay libertad ni justicia duradera, Guatemala ha reconocido en sus maestros a los cimientos de su identidad nacional. El profesor jalapaneco José Mercedes Fuentes encarna este ideal: un educador cuya labor no se confinó al aula, sino que se proyectó hacia la construcción de una ciudadanía activa, inspirando a generaciones enteras a pensar y a soñar más allá de sus circunstancias inmediatas.

No es casual que muchos maestros sean descritos como circunspectos y parsimoniosos; en esa apariencia de serenidad se esconde una profunda capacidad de observación y escucha. Sin embargo, también son, en el fondo, amigos de sus estudiantes, cómplices de sus descubrimientos, guías en sus incertidumbres. Su autoridad no descansa en la imposición, sino en la coherencia ética y en el ejemplo. En ellos se encarna ese “intento de ser como los dioses” del que habla Valéry: no en el sentido de omnipotencia, sino en la aspiración de crear, de dar forma a lo humano, de participar en la obra inacabada de la cultura.

Así, el Día del Maestro no debe entenderse únicamente como una efeméride, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de una vocación que sostiene la vida social. En la confluencia entre Mistral y Arendt, entre Osegueda y Monsanto, entre Juárez y Fuentes, se dibuja una figura de maestro que, más allá de épocas y geografías, permanece vigente: aquel que, con paciencia y convicción, acompaña a otros en el difícil arte de llegar a ser.

Celebrar a los maestros es, en última instancia, celebrar la posibilidad misma de una sociedad más justa y consciente. Porque en cada lección, en cada gesto, en cada palabra ofrecida a tiempo, se juega no solo el destino de un estudiante, sino el porvenir de un país.