Pluma invitada

Día del Padre

El hijo que dice “yo no pedí venir al mundo” no habla desde la rebeldía superficial, sino desde una inquietud filosófica profunda.

Pablo Neruda, en su poema “Padre”, escrito en 1964, retrata en el padre: soledad, nostalgia y las heridas emocionales, de las que se nutre el alma guatemalteca. Ahora, manifiesto en pocas líneas un bálsamo que procure entender mediante un oxímoron lo que, en Los hermanos Karamázov, Fiódor Dostoyevski delinea en 1878.

El hijo que dice “yo no pedí venir al mundo” no habla desde la rebeldía superficial.

En Los hermanos Karamázov, Dostoyevski construye una pregunta que no deja descansar: ¿qué significa ser padre cuando el hijo no eligió nacer? Fiódor Karamázov, desordenado, egoísta y casi grotesco, es menos un origen amoroso que una herida abierta. Sus hijos, Iván, Dmitri y Aliosha, no solo cargan su sangre, sino también su falta. En ese vacío se instala la crítica: el padre no es únicamente quien da la vida, sino quien debe sostenerla; y, cuando falla, la vida parece impuesta, casi una deuda injusta.

Pablo Neruda, en su dimensión más íntima, aparece como otro tipo de padre simbólico: un padre de palabras, alguien que funda mundos con el lenguaje. Pero incluso ahí, en lo poético, persiste el conflicto esencial: nombrar la vida no resuelve el hecho de haber sido arrojados a ella sin consentimiento. Entre Dostoyevski y Neruda se abre un puente: la tensión entre la crudeza de existir y la belleza de intentar comprenderlo.

El hijo que dice “yo no pedí venir al mundo” no habla desde la rebeldía superficial, sino desde una inquietud filosófica profunda. Es la conciencia enfrentándose al misterio del origen. Nacer es un acto natural, sí, pero también es un acontecimiento radical: es atravesar un umbral sin haber firmado el contrato. En esa frase hay dolor, pero también lucidez. El hijo reconoce que la vida no es un regalo transparente; viene mezclada con sufrimiento, responsabilidad y pérdida.

Ahí aparece el oxímoron del padre: celebrar la vida mientras se ignora o se minimiza el peso de haberla impuesto. El Día del Padre, por ejemplo, es una escena luminosa que convive con sombras invisibles. Se abraza al padre y se le agradece, pero en algún rincón del alma puede quedar la pregunta: ¿agradezco el amor o la existencia misma? Y si agradezco la existencia, ¿qué hago con todo lo que duele en ella?

Dostoyevski sugiere que el verdadero padre no se define por el acto biológico, sino por la responsabilidad moral: por la capacidad de escuchar ese reclamo y no negarlo. Aliosha, el más espiritual de los Karamázov, encarna una respuesta posible: no responde al “no pedí nacer” con argumentos, sino con compasión. Reconoce el dolor sin intentar borrarlo. En ese gesto hay una forma nueva de paternidad: no la que justifica la vida, sino la que la acompaña.

Desde una mirada lingüística, la frase del hijo está cargada de negación, “no pedí”, que confronta al verbo originario del padre, “dar la vida”. Es un choque de dimensiones: voluntad contra naturaleza. El padre actúa en la esfera de lo biológico; el hijo responde desde la conciencia ética. Y en ese choque no hay síntesis fácil. Solo queda el diálogo, a veces roto, a veces silencioso entre generaciones.

Pero también hay otra cara: nacer, aunque no se haya pedido, abre la posibilidad de crear sentido. Aquí Neruda ilumina lo que Dostoyevski oscurece: la vida puede doler, pero también puede cantarse. El hijo, incluso en su reclamo, está vivo, y en esa vida puede construir algo que trascienda al padre. Tal vez ahí se reconcilian ambas posturas: el padre no elige por el hijo, pero el hijo puede elegir qué hacer con lo recibido.

En esa tensión, casi trágica, pero también profundamente humana, se juega la verdadera herencia: no la sangre, sino la conciencia compartida de que vivir es un acto no elegido, pero sí inevitablemente vivido. Y tal vez, en ese reconocimiento mutuo, padre e hijo pueden encontrarse no como deudor y acreedor, sino como compañeros en el mismo misterio de haber nacido.