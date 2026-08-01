Pluma invitada

La belleza interior y su reflejo

Solo quien reconoce como verdaderamente importante el “ser bello por dentro” puede comenzar a ordenar su vida de un modo coherente.

Han pasado más de 20 años desde que tuve el primer indicio de que acabaría quedándome completamente calvo. En este período de tiempo he recibido dos ofertas para someterme a un injerto capilar, me han recomendado medicamentos por vía oral y no han faltado los champús que prometían revitalizar el cabello “desde la raíz”. Aunque no puedo negar que en alguna ocasión coqueteé con la tentación, siempre pudieron más mis temores que mis deseos, y terminé rechazando amablemente todas esas propuestas.

Cuando la búsqueda se orienta hacia la belleza interior, la relación con el mundo exterior también se ordena.

Por otra parte, he sido testigo del crecimiento constante de la industria de la belleza y de la aparición de tratamientos cada vez más sofisticados. No soy experto en este ámbito, creo que es evidente, ni pretendo entrar en sus detalles técnicos, pero sí me llama la atención la magnitud que ha alcanzado este fenómeno cultural. En medio de esta realidad me reencontré con un texto de Platón, en el diálogo Fedro, que ilumina de un modo sorprendente la cuestión de la belleza.

En ese pasaje, Sócrates reza a los dioses pidiendo lo que considera indispensable para una vida digna: “Oh, querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitéis, concededme que llegue a ser bello por dentro, y todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de dentro; que considere rico al sabio; que todo el dinero que tenga solo sea el que pueda llevar y transportar consigo un hombre sensato, y no otro”. Y a continuación le pregunta a Fedro: “¿Necesitamos alguna otra cosa, Fedro? A mí me basta con lo que he pedido” (279 b-c).

Podría parecer una oración demasiado sencilla o incluso ingenua, pero en realidad condensa una de las intuiciones más profundas del pensamiento clásico: la verdadera belleza no es la que se exhibe, sino la que configura el interior del ser humano. Cuando Sócrates habla de “ser bello por dentro”, no se refiere a una metáfora superficial, sino a la plenitud de la condición humana, es decir, a una vida en la que el alma está ordenada, integrada y en armonía consigo misma.

Desde esta perspectiva, lo cosmético aparece como algo inevitablemente limitado. No es que sea malo en sí mismo, pero pertenece a un nivel superficial de la existencia: cambia lo visible, pero no transforma lo esencial. En nuestra cultura contemporánea, sin embargo, existe una tendencia a concederle a lo exterior un peso desproporcionado. El consumismo, en este sentido, puede entenderse como una forma de apropiación del mundo desde fuera, como si la acumulación de cosas pudiera sustituir la construcción interior de la persona.

Frente a ello, el texto platónico propone una jerarquía distinta de valores. Solo quien reconoce como verdaderamente importante el “ser bello por dentro” puede comenzar a ordenar su vida de un modo coherente. Esa coherencia no consiste en una perfección estética, sino en la integración armoniosa de las distintas dimensiones del ser humano. Cuando la búsqueda se orienta hacia la belleza interior, la relación con el mundo exterior también se ordena; se aprende a habitar la realidad con verdad, a “saber estar” y a no quedar a merced de lo inmediato. En este sentido, solo quien orienta su vida hacia la belleza interior puede llegar a ser auténticamente libre.

El deseo de un mundo interior rico —en conocimiento, en experiencia, en comprensión de uno mismo, de los demás y de Dios— se sitúa por encima del deseo de aparentar o de acumular cosas. No se trata de negar lo externo, sino de darle su lugar adecuado dentro de una vida que no se desintegra en fragmentos inconexos.

En este sentido, la belleza interior no es un añadido opcional, sino la condición de posibilidad de una existencia verdaderamente humana. Es una belleza que no depende del paso del tiempo ni de las modas, porque no pertenece al orden de lo visible, sino al de lo interior.

Quizá por eso el gesto de Sócrates al final del diálogo no es solo una oración personal, sino una invitación universal. Nos recuerda que la pregunta decisiva no es cómo aparecemos ante los demás, sino qué tipo de persona queremos llegar a ser. Aunque, si pudiera corregir a Sócrates, le animaría a pedir a las divinidades esa belleza interior y que lo exterior no desdiga demasiado de ella.