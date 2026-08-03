Diversión sobre la mesa: dónde encontrar restaurantes con juegos de mesa en la Ciudad de Guatemala

Los juegos de mesa no pasan de moda. Siempre ofrecen espacios de sano entretenimiento y horas de diversión para compartir en familia o con amigos.

Si a eso se suma un delicioso platillo, un postre o una bebida que agregue sabor al momento, se obtiene la combinación perfecta para disfrutar y crear buenos recuerdos.

En Guatemala, algunos restaurantes comienzan a destacar por ofrecer algo más que comida: ponen a disposición de sus clientes diversos juegos de mesa para hacer aún más amena su visita.

Aunque son pocos los establecimientos de este tipo, cada vez llaman más la atención de quienes buscan comer, compartir y divertirse en un mismo lugar.

A continuación, tres restaurantes de la Ciudad de Guatemala que ofrecen diversión sobre la mesa.

Mucheese

El queso y los juegos de mesa son los principales atractivos de Mucheese, un restaurante que nació en el 2016 con el propósito de crear un espacio familiar para jugar, comer y compartir.

“Cuando iniciamos siempre creímos en crear espacios familiares para que toda la gente se pudiera divertir, principalmente porque yo soy jugador de juegos de mesa desde hace muchos años. El problema que tenía era que, si quería ir a jugar con mis hijas a algún lado, no tenía un espacio óptimo”, cuenta Keneth Pérez, gerente.

Con un menú que incluye pizzas, baguettes, quesadillas y hamburguesas, el restaurante se ha establecido como uno de los primeros en combinar el queso con la diversión.

“Tenemos 180 juegos, de los cuales solo 10 son clásicos, como Jenga, Uno y Monopoly, mientras que el resto son juegos modernos, que son nuestra especialidad”, explica Pérez.

Además, muchos de los juegos también están disponibles para la venta, para que los clientes puedan seguir jugando en casa.

“Nuestros juegos son parte de la experiencia de visitar Mucheese. Encontrarán juegos que no han jugado en ningún otro lado y muchas formas de compartir y alejarnos de la tecnología, que actualmente, en lugar de unirnos, nos ha ido separando. El 90% de nuestros clientes logra desconectarse de lo que está pasando afuera, y eso es importante para nosotros”, concluye.

Dirección: Avenida Simón Cañas 6-92, zona 2.

Avenida Simón Cañas 6-92, zona 2. Horario: Lunes y martes, de 11.30 a 20 horas. Miércoles, jueves y viernes, de 11.30 a 21 horas. Sábado, de 11.30 a 22 horas, y domingo, de 10 a 19 horas.

Lunes y martes, de 11.30 a 20 horas. Miércoles, jueves y viernes, de 11.30 a 21 horas. Sábado, de 11.30 a 22 horas, y domingo, de 10 a 19 horas. Precios: Q45 a Q85.

Q45 a Q85. Redes sociales: @mucheesegt

El restaurante Mucheese ofrece platillos con mucho queso y juegos de mesa y unos 180 juegos de mesa. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mucheese)

RoofPong

El gusto y la pasión por jugar ping-pong motivaron a Sofía Arévalo y a Alberto Carrillo a crear un lugar donde, además de practicar este deporte, se pudiera comer delicioso y pasarla bien en familia. Así nació Roofpong.

“Ella quería tener un restaurante y yo quería tener un lugar de entretenimiento en un ambiente familiar. Entonces decidimos fusionar las ideas del restaurante con el entretenimiento sano”, explica Carrillo, gerente del lugar.

Actualmente, el entretenimiento se centra en juegos de mesa sencillos, que permiten la convivencia y la diversión en períodos cortos, como Jenga, Uno, Rummikub y Basta, y prevén incorporar otros.

“En el menú pueden encontrar hamburguesas, consideradas entre las mejores de Guatemala. También tenemos pizzas estilo Nueva York, auténticas, como las que se encuentran en los kioscos de esa ciudad. Además, tenemos la icónica pizza estilo Chicago, que fue la primera que tuvimos y por la que somos muy conocidos”, cuenta Carrillo.

Además, su ubicación ofrece vistas de los volcanes y de la ciudad que, según el gerente, son “de las mejores que hay”.

“Si quieren distraerse, pasarla bien en familia, comer muy rico y tener una experiencia diferente, vengan a Roofpong. Es un restaurante familiar donde incluso los niños se entretienen y dejan el celular para divertirse con los juegos de mesa y la familia”, concluye.

Dirección: 2a. calle 19-41, zona 15, tercer nivel del Centro Comercial Videre.

2a. calle 19-41, zona 15, tercer nivel del Centro Comercial Videre. Horario: Lunes a miércoles, de 12 a 21 horas. De jueves a sábado, de 12 a 22.30 horas. Domingo, de 12 a 19.30 horas.

Lunes a miércoles, de 12 a 21 horas. De jueves a sábado, de 12 a 22.30 horas. Domingo, de 12 a 19.30 horas. Precios: Q60 a Q120.

Q60 a Q120. Redes sociales: @roofpong

En RoofPong, en zona 15, aseguran que tienen las mejores hamburguesas del sector. (Foto Prensa Libre: Cortesía RoofPong)

Café Cartel

La idea de Café Cartel nació en plena pandemia, cuando sus propietarios comenzaron a vender cápsulas de café y, posteriormente, café preparado.

El concepto fue evolucionando con el tiempo hasta que decidieron abrir un espacio donde incorporaron otras bebidas, postres, platillos e, incluso, juegos de mesa.

“Los dueños se dieron cuenta de que uno llega a un café o a cualquier restaurante en busca de convivencia, pero luego de la plática se termina todo. Entonces, la idea de tener juegos de mesa es poder desconectarse del teléfono y pasar un momento alegre, único y especial”, explica la gerente, Estephanie Avendaño.

Los clientes pueden disfrutar de diferentes juegos como Jenga, Rummy, Sequence y ajedrez, mientras degustan un menú que incluye croissants, focaccias, calzones, hummus, brownies, pan de banano, pan de zanahoria, platos fuertes, entradas, otros postres, bebidas calientes y frías e, incluso, una copa de vino.

“Es bonito ver cómo la gente interactúa, se desconecta del teléfono y de lo que está pasando alrededor. Se convierte en un espacio especial para ellos, donde pueden sonreír, disfrutar, gritar y ver quién gana y quién pierde”, agrega Avendaño.

El lugar, además, se adapta bien como un espacio de trabajo, con áreas para proyectar la pantalla. Asimismo, su oferta no se limita a comida, bebidas y juegos, sino que también incluye la venta de flores, lo que hace que el ambiente sea aún más especial.

“Tenemos plantas, aire acondicionado; todo se adecua para que sea un lugar bastante tranquilo y relajado, ideal para leer un libro, tener una conversación, convivir, jugar, tomar un café o una copa de vino”, concluye la gerente.

Dirección: 18 calle 3-35, Edificio Vitra, zona 14, Ciudad de Guatemala.

18 calle 3-35, Edificio Vitra, zona 14, Ciudad de Guatemala. Horario: Lunes a sábado, de 7 a 20 horas. Domingo, de 7.30 a 18 horas.

Lunes a sábado, de 7 a 20 horas. Domingo, de 7.30 a 18 horas. Precios: Q18 a Q88.

Redes sociales: @_cafecartelgt_