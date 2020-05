Algunas galaxias forman una “X” en el espacio y esta es la razón

Muchas de las galaxias que existen emiten ondas de radio que parecen “chorros” de luz y que se extienden en el espacio. Cuando son observadas por un satélite, si estas ondas son cuatro, logran formar una especie de “x” que a muchos les ha causado curiosidad.

Científicos han propuesto varias explicaciones posibles, pero la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publicó los resultados del último estudio de imágenes proporcionadas por el telescopio MeerKat.

Algunas galaxias muestran cambios en la dirección de giro del agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia y los chorros asociados durante millones de años; dos agujeros negros cada uno asociado con un par de chorros; y el material que vuelve a caer en la galaxia se desvía en diferentes direcciones formando los otros dos brazos de la X.

La observación que hizo MeerKat a la galaxia PKS 2014-55 favorecen esta explicación ya que muestra material “girando a la esquina” a medida que fluye a la galaxia anfitriona.

El MeerKat logró lo que muchos estudios no habían podido antes y era captar imágenes de alta calidad para observar a estas inusuales galaxias.

El Meerkat es un conjunto de telescopios que consta de 64 antenas de radio ubicadas en el semidesierto de Karoo en la provincia de Nothern Cape de Sudáfrica.

A team of astronomers from South Africa and the US have used the MeerKAT telescope to solve a longstanding puzzle in ‘X’-shaped radio galaxies. Read more: https://t.co/WpDgeufryv #sarao #meerkat #xgalaxies pic.twitter.com/7yx4Xy6w7W

— SARAO (@SKA_Africa) May 7, 2020