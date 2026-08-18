¿ChatGPT para adolescentes? La nueva modalidad de OpenAI con más opciones de seguridad para los jóvenes

La empresa de inteligencia artificial OpenAI anunció este 18 de agosto su nueva propuesta, “ChatGPT para adolescentes”, que contará con más herramientas de seguridad para proteger a los menores, como controles parentales.

La nueva experiencia busca que el chat de IA limite algunas conversaciones para proteger la integridad de los jóvenes.

Según OpenAI, esta nueva modalidad “está diseñada para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas”.

“ChatGPT para adolescentes tendrá restricciones y límites en cuanto a conversaciones que tengan que ver con temas como violencia, trastornos alimenticios, contenido sexual, gráfico y autolesiones”.

Un aspecto de esta nueva modalidad es que, si los padres o el tutor del menor activan los controles parentales, no se les permitirá ver el contenido de las conversaciones.

En su lugar, la aplicación enviará una alerta de seguridad a los padres o al tutor.

“Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven”, señala la empresa en su comunicado.

El chat contará con una modalidad llamada “recordatorio de tareas”, que incluirá aspectos como un modo de estudio y seguimiento de los asuntos que investigan los jóvenes, en lugar de dar la respuesta a la primera consulta.

Para activar esta nueva función, la empresa rastrea más de dos mil señales, como los horarios habituales de inicio de sesión, para detectar si un usuario es menor de 18 años, en cuyo caso el chatbot activará automáticamente este modo para adolescentes.

OpenAI is rolling out a new “ChatGPT for Teens” experience that it says will provide additional safety protections for teen users. The move comes as OpenAI faces a string of lawsuits alleging that inappropriate conversations with ChatGPT contributed to the harm or deaths of young… pic.twitter.com/QvT3TFusd4 — CNN (@CNN) August 18, 2026

El lanzamiento de esta nueva modalidad ocurre cuando OpenAI enfrenta presiones de diferentes sectores por la salud mental de los jóvenes y cómo esta se ve afectada por la inteligencia artificial.

Por ejemplo, en Nueva York y Los Ángeles ha habido padres que han presionado a las escuelas para que dejen de implementar herramientas de IA.

OpenAI is launching a version of ChatGPT designed for teenagers with stronger content restrictions around things like suicide, self-harm, and romantic or sexual chats. It also provides homework and study support designed to help students learn rather than spit out answers and… pic.twitter.com/MMohTAc67g — The Associated Press (@AP) August 18, 2026

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