“Lo lamento profundamente”: qué decía la carta donde el CEO de OpenAI se disculpa por tiroteo en Tumbler Ridge

El director general de OpenAI, empresa dueña de ChatGPT, Sam Altman, pidió disculpas a la comunidad canadiense de Tumbler Ridge tras afirmar que la empresa no alertó a las autoridades sobre las conversaciones y las “alertas” entre la aplicación y la autora de un tiroteo que dejó ocho personas fallecidas el 10 de febrero.

En una carta dirigida a la comunidad y fechada el 23 de abril, Altman expresó sus “más profundas condolencias” a las familias de Tumbler Ridge, además de reconocer que OpenAI no informó a las autoridades sobre las “actividades alarmantes” en la cuenta de la responsable del tiroteo.

"Lamento profundamente que no hayamos alertado a las fuerzas del orden sobre la cuenta que fue bloqueada en junio. Aunque sé que las palabras nunca pueden ser suficientes, creo que es necesaria una disculpa para reconocer el daño y la pérdida irreversible que ha sufrido su comunidad", escribió Altman.

"El dolor que su comunidad ha soportado es inimaginable. He estado pensando en ustedes a menudo durante los últimos meses", prosiguió.

Admitió también que la falta de acción de OpenAI ante el incidente, que dejó 27 personas heridas, causó un “daño irreparable” a la comunidad.

La carta se publicó el 24 de abril en el medio comunitario Tumbler RidgeLines. También fue compartida por el jefe de Gobierno de la localidad, David Eby.

OpenAI CEO Sam Altman issued an apology letter to the people of Tumbler Ridge. The apology is necessary, and yet grossly insufficient for the devastation done to the families of Tumbler Ridge. 1/2 https://t.co/bqHoqQ5j08 — David Eby (@Dave_Eby) April 24, 2026

En el caso de Eby, dijo en sus redes sociales que, aunque la carta de disculpa era un “acto necesario”, la calificó de “claramente insuficiente” debido al daño que dejó el tiroteo y sus consecuencias posteriores.

"El director general de OpenAI, Sam Altman, emitió una carta de disculpa a la gente de Tumbler Ridge. La disculpa es necesaria y, sin embargo, es groseramente insuficiente para la devastación causada a las familias de Tumbler Ridge", escribió el jefe de Gobierno.

El 10 de febrero, una joven de 18 años disparó contra varias personas dentro de una escuela y posteriormente se quitó la vida.

Las víctimas fueron cinco niños, una profesora y dos familiares.

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