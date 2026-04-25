OpenAI ofrece disculpas por no alertar sobre chatbot antes de tiroteo en Tumbler Ridge

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OpenAI ofrece disculpas por no alertar sobre chatbot antes de tiroteo en Tumbler Ridge

Sam Altman reconoce omisión de OpenAI y expresa condolencias por medio de una carta, tras tragedia en Tumbler Ridge, Canadá.

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OpenAI ofrece disculpas por no alertar sobre chatbot antes de tiroteo en Tumbler Ridge

Foto de archivo de Sam Altman, tomada el pasado febrero de 2026 en Bogotá. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ Rajat Gupta/ ARCHIVO)

Hace más de dos meses, el 10 de febrero, ocurrió un tiroteo masivo en la comunidad de Tumbler Ridge, Columbia Británica.

Sam Altman, director general de OpenAI, había prometido al primer ministro de Columbia Británica, David Eby, y al alcalde Darryl Krakowka, que se disculparía con esa comunidad.

Las investigaciones sobre el tiroteo se encuentran en las etapas finales, dijo Eby un día antes, según publicó TumblerRidgeLines, un medio local que también dio a conocer la carta donde Sam Altman ofrece disculpas a la comunidad de Tumbler Ridge.

Altman expresa en dicho documento que sabe que el “dolor de la comunidad es inimaginable” y que ha pensado mucho en ellos en estos meses.

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En una parte de la carta ofrece sus condolencias:

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a toda la comunidad. Nadie debería tener que soportar una tragedia como esta. No puedo imaginar nada peor en este mundo que perder a un hijo. Mi corazón está con las víctimas, sus familias, todos los miembros de la comunidad y la provincia de Columbia Británica”.

A continuación ofrece la disculpa:

“Lamento profundamente no haber alertado a las autoridades sobre la cuenta que fue bloqueada en junio. Si bien sé que las palabras nunca son suficientes, creo que una disculpa es necesaria para reconocer el daño y la pérdida irreparable que ha sufrido su comunidad”.

El primer ministro publicó en sus redes sociales la carta:

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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