Científicos descubren un planeta potencialmente habitable a 35 años luz de la Tierra

Por muchos años, investigadores y científicos han enfocado sus esfuerzos en descubrir vida más allá de la Tierra y del sistema solar.

Estos esfuerzos podrían comenzar a dar frutos, ya que especialistas del Instituto Trottier de Investigación sobre Exoplanetas (IREx, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Montreal, en Canadá, han identificado un quinto planeta habitable en el sistema planetario L 98-59, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida.

El sitio oficial del IREx explica que L 98-59 es una pequeña estrella roja ubicada a 35 años luz de la Tierra. Hasta la fecha, se tenía conocimiento de que albergaba tres pequeños exoplanetas en tránsito, descubiertos en 2019 gracias al telescopio espacial TESS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), y un cuarto planeta revelado mediante mediciones de velocidad radial con el espectrógrafo ESPRESSO del Observatorio Europeo Austral.

Estos cuatro planetas “orbitan su estrella anfitriona en una configuración orbital compacta, todos a distancias cinco veces menores que la de Mercurio respecto del Sol”, explica el instituto.

El quinto planeta: el nuevo descubrimiento en una “zona habitable”

Uno de los últimos hallazgos del IREx confirma la existencia de un quinto planeta en el sistema L 98-59.

Se trata de L 98-59 f, un planeta que no transita frente a su estrella; es decir, “no pasa directamente entre nosotros y ella”, indica el sitio oficial del instituto.

Aun así, su presencia fue identificada gracias a pequeñas variaciones en el movimiento de la estrella, detectadas mediante mediciones de velocidad radial obtenidas con los instrumentos HARPS y ESPRESSO.

L 98-59 f recibe una cantidad de energía estelar similar a la que la Tierra obtiene del Sol, lo que lo ubica dentro de la zona templada o habitable, donde podría existir agua en estado líquido.

Además, según el sitio Space.com, el exoplaneta recién descubierto sigue una órbita casi perfectamente circular de 23 días terrestres alrededor de su estrella.

Esto significa que el planeta recibe aproximadamente la misma cantidad de energía estelar que la Tierra, lo que lo sitúa en la zona habitable de la estrella, un rango de distancias donde podría haber agua líquida si las condiciones atmosféricas lo permiten.

¿Cómo descubrieron este nuevo planeta?

Este descubrimiento se realizó gracias a los archivos de datos del telescopio espacial TESS de la NASA; los espectrógrafos HARPS y ESPRESSO del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile; y el telescopio espacial James Webb.

Para el análisis se empleó la técnica de velocidad radial línea por línea, introducida por investigadores del IREx en 2022, la cual mejoró significativamente la precisión de los datos.

Al integrar un nuevo indicador de temperatura diferencial desarrollado por el equipo, lograron identificar y eliminar con precisión la señal provocada por la actividad estelar en los registros, lo que permitió revelar la presencia del planeta con un nivel de detalle sin precedentes.

Además, al combinar estas mediciones refinadas con el análisis de los tránsitos registrados por el telescopio espacial James Webb (JWST), duplicaron la precisión en las estimaciones de masa y radio de los planetas previamente identificados.

“Con estos nuevos resultados, L 98-59 se une al selecto grupo de sistemas planetarios compactos cercanos que esperamos comprender con mayor detalle en los próximos años”, afirma Alexandrine L’Heureux, coautora del estudio y estudiante de doctorado en la Universidad de Montreal, en el sitio oficial del insituto.

El artículo titulado Detailed Architecture of the L 98-59 System and Confirmation of a Fifth Planet in the Habitable Zone (Arquitectura detallada del sistema L 98-59 y confirmación de un quinto planeta en la zona habitable) fue publicado en la revista The Astronomical Journal.

Según Charles Cadieux, encargado de dirigir este estudio: “Estos nuevos resultados ofrecen la imagen más completa que jamás hayamos tenido del fascinante sistema L 98-59. Es una demostración contundente de lo que podemos lograr combinando datos de telescopios espaciales e instrumentos de alta precisión en la Tierra, y nos proporciona objetivos clave para futuros estudios atmosféricos con el telescopio espacial James Webb”.