Cometa 3I/ATLAS 2025: ¿cuándo se acercará al Sol y qué ha revelado la NASA?

El cometa 3I/ATLAS 2025 ha llamado la atención desde su descubrimiento, el pasado 1 de julio. Este visitante interestelar continúa siendo objeto de estudio, pues se prevé que, en los próximos días, se acerque más al Sol, según lo revelado por la NASA.

“3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1.4 unidades astronómicas (210 millones de kilómetros), justo dentro de la órbita de Marte”, indicó la NASA.

De acuerdo con el ente científico, el cometa no representa amenaza alguna para nuestro planeta, ya que permanecerá alejado de la Tierra. Se calcula que su máxima proximidad con el planeta será de 1.8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros).

También se estima que este objeto interestelar reaparezca al otro lado del Sol a inicios de diciembre del 2025, lo que permitirá nuevas observaciones astronómicas.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS 2025?

Este cometa se desplaza a una velocidad estimada de 66 kilómetros por segundo, según información proporcionada por Edgar Castro, astrónomo guatemalteco. El experto menciona que la Unión Astronómica Internacional lo denominó 3I/ATLAS, ya que significa “tercer objeto interestelar”, descubierto por la red de observatorios Atlas.

Castro añade que este objeto es más antiguo que Oumuamua, el primero de su tipo en ser reportado.

Según la NASA, los científicos han clasificado este cometa como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital, lo que indica que no sigue una órbita cerrada alrededor del Sol.

“Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hacia el pasado, se observa claramente que el cometa proviene de fuera de nuestro sistema solar”, añadió la NASA.