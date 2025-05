Cómo diseñar un peluche para la NASA y Artemis II y que vaya a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés abrió un concurso en el mundo para diseñar un indicador de gravedad cero (IGC), que los astronautas utilizarán en el próximo viaje tripulado a la Luna del programa Artemis en 2026. La finalidad es que se cree un peluche.

Para comprender más este proceso es importante describir que los indicadores de gravedad cero son pequeños objetos que se transportan a bordo de naves espaciales y que proporcionan un indicador visual. Los ZGI, generalmente son peluches, que van a bordo de las naves espaciales para indicar visualmente cuándo la nave entra en un entorno de microgravedad. Es decir, cuando todo comienza a flotar.

El plazo para participar en el concurso de diseño del indicador de gravedad cero (ZGI, por sus siglas en inglés) se ha extendido hasta el 16 de junio de 2025 a las 17 horas (hora del Este de EE. UU.).

El ganador recibirá además un premio de US$1 mil 225 (Q9,430 quetzales aproximadamente). Por ahora el sitio refiere que se han recibido más de 100 participaciones. Se puede competir individualmente, por equipo o por entidad. Sin embargo, el premio se otorgará íntegramente al líder del equipo. Este es responsable de distribuir el premio entre sus miembros y debe ser mayor de edad.

De ser elegido, el diseño servirá para fabricar un ZGI que acompañará a la tripulación de Artemis II dentro de la nave espacial Orion durante su viaje alrededor de la Luna.

Artemis II está previsto para su lanzamiento a principios de 2026 y será el primer vuelo de prueba del cohete Space Launch System y la nave espacial Orion con humanos a bordo. Con una duración aproximada de 10 días, la misión lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para orbitar la Luna antes de regresar sanos y salvos a la Tierra.

Esta misión es un paso crucial hacia el alunizaje de Artemis III en 2027. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen, estarán acompañados por otro importante miembro de la tripulación en el espacio: el ZGI ganador.

La organización publicó un webinar en inglés con la información necesaria para la participación. Puede verlo al presionar aquí.

Tenga en cuenta que debe registrarse para el desafío antes de enviar su participación. Puede registrarse siguiendo este enlace.

Consulte la página de pautas para obtener más información.

Los materiales que usarán son: hilo Nomex, tela de piel sintética, tejido de poliéster, tejido de algodón, tela Beta, kevlar o vinilo, película Kapton/VDA y Poly-fil para relleno. Los materiales deben estar justificados en el diseño.

This is your opportunity to design something that could fly around the Moon.



The Artemis II mission could use a Moon Mascot! This small plushie will indicate when the @NASA_Orion spacecraft has reached space. Submit your design by May 27: https://t.co/e9jAyjpoQv pic.twitter.com/LMuBFOWnnk