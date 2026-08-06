Con ARN mensajero: los detalles de la nueva vacuna antigripal aprobada por la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la primera vacuna antigripal con tecnología de ARN mensajero (ARNm).

La vacuna antigripal estacional fue desarrollada por la empresa biotecnológica Moderna y su nombre comercial es mFLUSIVA (mRNA-1010).

Según las autoridades sanitarias, la vacuna está destinada a adultos mayores de 50 años y estará disponible durante la temporada de gripe 2026-2027.

"Esta aprobación también refleja el potencial continuo de nuestra plataforma de ARNm para ayudar a abordar importantes desafíos de salud pública mediante la innovación científica constante", señaló Moderna en un comunicado.

Moderna agregó que la vacuna antigripal está en proceso de revisión en Europa, Canadá y Australia.

La FDA informó en febrero pasado que aceptaba revisar la vacuna después de revertir un rechazo inicial por inquietudes sobre el ensayo clínico con 40 mil personas, realizado para comparar la eficacia de este producto en adultos de 50 años o más frente a otras vacunas antigripales.

En ese momento, los expertos de la entidad reguladora cuestionaron esas pruebas porque no incluían otra vacuna recomendada específicamente para personas de 65 años en adelante.

El anuncio de esta vacuna se conoce luego del rechazo expresado por el secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., a la tecnología de ARNm, utilizada en las vacunas contra el covid-19.

De hecho, Kennedy canceló 22 proyectos de vacunas que utilizaban esta tecnología, la cual consiste en una molécula genética temporal que da instrucciones a las células para producir una proteína específica.

The US Food and Drug Administration on Wednesday approved the United States' first mRNA-based flu vaccine for adults 50 and older, drugmaker Moderna said. https://t.co/hySzkGikss pic.twitter.com/tLujywdbK1 — CNN (@CNN) August 6, 2026

Esto permite que el sistema inmunológico genere defensas sin exponer al cuerpo al virus completo.

En el caso del ARNm, esta tecnología no altera el ADN y se degrada de forma gradual una vez cumple su función.

JUST IN: 🇺🇸 FDA approves the world's first mRNA flu vaccine from Moderna $MRNA.



The vaccine, named mFLUSIVA, is officially authorized for people ages 50 to 64, alongside an accelerated approval for adults 65 and older.



The FDA initially refused to even review the application… pic.twitter.com/YL8wpjDFwY — Zubiqo (@zubiqo) August 6, 2026

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