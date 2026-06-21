Descubren en Veracruz una estructura prehispánica única y una escultura de hace 1,400 años

Como parte del proyecto de salvamento arqueológico desarrollado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el fraccionamiento San Lucas, en Coatepec, Veracruz, fueron hallados vestigios culturales prehispánicos, entre ellos restos de edificaciones de carácter cívico-ceremonial que probablemente datan del periodo Clásico Temprano (200-600 d. C.) y muestran características nunca antes vistas en la región, según una publicación oficial del INAH en su página web.

“Este hallazgo aporta nuevos conocimientos sobre nuestro pasado y reafirma la importancia de proteger el patrimonio como un bien común”, dijo Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

Se trata de una plataforma —de 30 metros de largo por 12 de ancho— construida con lajas y piedra caliza careada de color blanco y textura yesosa. Esta característica se logró de forma inducida para decorar los muros, posiblemente mediante un tipo de cocción. La ornamentación está conformada por líneas o figuras similares a cuadrados y piedras de forma circular en dos de sus flancos, atributos que no son propios de la región y que no habían sido registrados previamente, explica el INAH.

Asociada a esa estructura se encontró una escultura monolítica de 1.88 metros de alto por 1.47 de ancho en su parte más amplia y 0.68 metros en la más angosta. Su grosor oscila entre 22 y 25 centímetros y cuenta con grabados que aluden a un evento de carácter simbólico, en el que dos personajes de élite, en posición sedente y con elaborados atavíos, reciben en un recipiente un fluido procedente de una entidad divina situada en un plano superior. Uno de ellos presenta posibles rasgos mayoides.

Tanto la estructura como la escultura se encontraron en buen estado de conservación. La primera requerirá restauración, consolidación y mantenimiento. A la segunda se le aplicaron consolidantes y se retiraron los elementos de tierra que pudieran dañarla.

Como parte de los sondeos arqueológicos que han permitido recuperar e identificar materiales culturales prehispánicos asociados con la estructura, se hallaron restos de maíz carbonizado depositados como ofrendas, vasijas soterradas y una cuenta de piedra verde fragmentada en cuatro partes. Estos materiales serán enviados a laboratorio para su estudio, indica la publicación del INAH.

Los objetos permanecen bajo resguardo del grupo interdisciplinario de especialistas coordinado por los arqueólogos del Centro INAH Veracruz Alberto Vázquez Domínguez y Lino Espinoza García, para su análisis correspondiente.

Respecto de la cultura a la que podrían pertenecer los materiales, aunque el término totonaca es recurrente para referirse a las poblaciones que se desarrollaron entre los ríos Cazones y Papaloapan, se carece de indicadores de esa civilización en el lugar. Por ello, los especialistas proponen que se trata de una cultura local con atributos de grupos de la costa del Golfo.

Las labores de salvamento arqueológico se realizan en un predio particular, el cual permanece bajo investigación arqueológica de campo desde finales del 2025.

El proyecto, autorizado por el Consejo de Arqueología del INAH, surgió a partir de una solicitud de cambio de uso de suelo para desarrollar infraestructura urbana privada, ya que el área donde se efectúan los trabajos arqueológicos, de aproximadamente 12 hectáreas, tiene actualmente uso habitacional.

El salvamento se enmarca en la investigación que el Centro INAH Veracruz desarrolla en la periferia del sitio arqueológico Campo Viejo, donde se ubica el fraccionamiento San Lucas, desde el 2000. Esta labor está orientada a la investigación, protección y preservación del patrimonio arqueológico, además de responder a la necesidad de efectuar estudios más exhaustivos.

Cabe mencionar que todos los recursos económicos, tecnológicos, de uso especializado, equipo profesional, herramientas y personal de apoyo han sido proporcionados por los propietarios del predio, quienes han mostrado interés en los descubrimientos y en su posterior difusión, explicó la institución en la publicación.